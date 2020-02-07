Депутатские инициативы в Севастополе продолжают оставаться пустым звуком

Проблема расхождения слов с делом давно является предметом исследования ученых.

Невыполненные обещания – бич сегодняшних политиков, каждый раз становятся камнем преткновения в достижении доверия между людьми.

«Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год. А потом объяснить, почему этого не произошло» – иронизировал умудренный политическим опытом британский премьер.

В сети можно встретить описание известного эксперимента.

Студентам – участникам испытания – было предложено записать свои цели на бумаге. Затем половина ребят оглашала их, а другая – оставляла в секрете. На втором этапе участникам предоставили время в 45 минут, чтобы они могли поработать над достижением своих целей. Любой из участников по условию эксперимента мог прекратить деятельность, когда он пожелает.

Каковы результаты?

Те студенты, которые не рассказали о своей цели, все предоставленные им 45 минут усердно выполняли работу, которая приближала их к достижению плана. После эксперимента они отмечали грусть и усталость от понимания, что им нужно ещё много работать, прежде чем окончательно достичь результата.

Но те, кто открыто поделился своими планами, работали всего полчаса, то есть прерывали эксперимент до окончания времени. Но они были убеждены, что сделали очень много, до окончательного результата им осталось совсем чуть-чуть.

В чем причина такого поведения?

Дело в том, что мозг в большинстве случаев принимает слово за дело. То есть, когда человек оглашает свои планы, его мозг получает сигналы такой же силы, какие он получает и при выполнении действия. Мозгу как будто бы все равно, сделали вы дело или только сказали о нем – свою порцию эмоций он получает при обоих вариантах.

В конце ноября прошлого года на сайте Заксобрания Севастополя появился законопроект, приняв который депутаты собирались уменьшить транспортный сбор с владельцев гидроциклов.

Идея законодательной инициативы понятна. Использование гидроциклов, если ты не экстремал, возможно только в летнее время, предпринимательская деятельность, связанная с гидроциклами, носит ярко выраженный сезонный характер

Если эта логика верна, то жаль, что про владельцев снегоходов забыли, в Севастополе их зарегистрировано два или три.

Снижение любого налога всегда приятно. Помните, как Высоцкий, вспоминая сталинские времена, пел: «Было дело и цены снижали». Пел с гордостью.

С гордостью об этом законопроекте говорили депутаты.

Фракция ЛДПР в Законодательном Собрании поддержит законодательную инициативу вице-спикера Татьяны Лобач, предлагающую снизить ставку транспортного налога для владельцев гидроциклов в Севастополе и сделать её на одном уровне с Республикой Крым.

Об этом заявил вице-спикер Заксобрания, глава фракции ЛДПР Илья Журавлев:

«Сегодня собственники гидроциклов в Севастополе вынуждены платить налог почти вдвое больше, чем в соседней Республике Крым, что приводит к тому, что они регистрируют гидроциклы в соседнем субъекте, город теряет часть доходов. Кроме того, снижение налоговой ставки позволит стимулировать развитие инфраструктуры пляжного отдыха в Севастополе».

«Даже заплатить штраф за незарегистрированное транспортной средство им оказывается выгоднее, чем зарегистрировать его».

В результате Севастополь теряет деньги. Крымчане же, снизив налог, не потеряли, а приобрели, потому что собираемость налоговых поступлений выросла.

Теперь снизить налог вдвое хотят и севастопольцы. По крайней мере, члены комитета по градостроительству и земельным вопросам поддержали его единогласно.

А именно это предусматривает законопроект Лобач.

«Департамент финансов его уже согласовал — по мнению его сотрудников, выпадающие расходы компенсируются поступлением налогов за вновь зарегистрированные транспортные средства» — пояснил глава комитета по градостроительству и земельным вопросам Горелов.

Вроде все радостно, владельцы гидроциклов обнадежены, прохождение законопроекта через сито депутатского голосования выглядит перспективным. Но 4 февраля проект закона исчез с сайта Заксобрания. Мы, конечно, отыскали его в дебрях интернета и установили, что законопроект попросту отозван.

Его как бы и не было. Были хвалебные статьи, интервью, аплодисменты, а закона – нет.

Так и остались депутатские инициативы пустым звуком.

Вот так и живём.

Источник: Портал Информер