Депутатские мандаты в Заксобрании Севастополя распределят между собой единороссы и коммунисты

5 июня официально началась избирательная кампания по выборам депутатов Законодательного собрания Севастополя. Если еще не все партии и кандидаты определились со своим участием в выборах, то уже сейчас можно сказать, кто будет править балом в городском парламенте.

Несомненно, что в числе фаворитов – партия «Единая Россия». Один из основных законов социологии гласит, что партия власти в любой стране мира может рассчитывать на 7-10% голосов избирателей.

Это незыблемое правило, которое можно принимать или отрицать, но невозможно отменить. А поскольку «Единая Россия» и является партией власти, то эти самые 7-10% голосов ей обеспечены, даже если она делать ничего не будет вообще.

Но все дело в том, что партия «Единая Россия» намерена бороться не просто за некое количество мест в Заксе, а за то, чтобы получить большинство в городском парламенте.

Эту цель поставил перед своими однопартийцами секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время своего визита в Севастополь, который состоялся 20 июня.

«Уверен, что, сформировав большинство в Заксобрании Севастополя, депутаты смогут реализовать наказы севастопольцев. Собственно, именно для этого они сейчас проводят встречи с избирателями», — заявил Турчак.

При этом он призвал не ориентироваться на социологию, которая отображает существенные колебания рейтинга «Единой России».

«Социология — она подвижна. Но могу сказать, что электоральный рейтинг «Единой России» по Севастополю существенно превышает средний показатель по стране. Мы оцениваем и списочную часть, и кандидатов-одномандатников», — сообщил Турчак.

Но в отличие от Турчака, мы будем ориентироваться именно на социологию. А согласно этой самой социологии, рейтинг партии «Единая Россия» не превышает 20-25%. И, учитывая нарастание экономических трудностей, разброд и шатание в самой «Единой России», достаточно невнятную программу партии, маловероятно, чтобы единороссы получили больше 25% голосов.

Тем не менее, и этого количества голосов, вкупе с кандидатами-мажоритарщиками, хватит для того чтобы «Единая Россия» получила не менее 40% мест в Заксобрании.

А это означает, что большинства в городском парламенте партия власти не получит. Следовательно, ей придется искать союзников среди оппозиционных партий.

Ни ЛДПР, ни «Справедливая Россия» такими союзниками для единороссов стать не смогут.

Хотя бы потому что даже при самых благоприятных условиях они смогут провести в Закс не более двух депутатов. А, следовательно, коалиция с ними будет очень шаткой и малоэффективной.

Верить в то, что непарламентские партии попадут в Закс, мы не будем, хотя бы потому, что не видим никаких возможностей для этого. Часто ссылаются на триумфальную кампанию Зеленского. Да, он смог выиграть у старых зубров украинской политики с разгромным счетом.

Но, во-первых, Зеленского начали раскручивать, как минимум за пять лет до его триумфального рывка.

Во-вторых, Зеленский представлял собой новое лицо украинской политики.

И нужно быть очень наивным человеком, чтобы считать, что сенатор Тимофеева или преснопамятный Комелов, – это новые лица. Увы, хорошо это или плохо, но на роль севастопольского Зеленского они никак не тянут.

Поэтому всё, что могут получить на выборах непарламентские партии, – это максимум 2-3% голосов, да и то, если они пройдут через сито избиркома.

Подобная же печальная участь ожидает и многочисленных самовыдвиженцев на мажоритарных округах. Давайте говорить честно: современная избирательная кампания – это состязание медиа-ресурсов, больших денег и человеческого ресурса.

Ничего этого у самовыдвиженцев нет и не будет. И можно с придыханием рассказывать о том, как все тебя любят на твоем округе, об огромном ресурсе, о том, что тебя поддерживают значимые люди, – вот только все это абсолютно не поможет.

Следовательно, «Единая Россия» не сможет рассчитывать и на самовыдвиженцев. При таких раскладах остается только КПРФ.

У КПРФ есть свой ядерный электорат, который составляет все те же 7-10%. Плюс недовольные экономическими трудностями, плюс идеологическая составляющая. Не надо забывать – хорошие связи со всеми элитными группами города.



Да, в сентябре 2014 года выборы в Закс КПРФ проиграла. Но стоит ли автоматически переносить ситуацию 2014 года в 2019? Времена меняются, старые кумиры ныне уже заметно пообветшали.

Если севастопольские коммунисты пойдут в народ и смогут донести свою программу до простых избирателей, то они не только попадут в городской парламент, но и смогут выиграть выборы вчистую.

А тогда уже единороссам придется просить, чтобы их взяли в коалицию с коммунистами, а не наоборот.

Все то, о чем мы написали в этой статье, и является одной из главных интриг нынешней избирательной кампании в Законодательное собрание.

Повторимся еще раз, уже совсем для непонятливых: главная интрига избирательной кампании заключается в том, кто получит большинство в городском парламенте: коммунисты или единороссы.

И то, как решится этот вопрос 8 сентября, зависит даже не то, кто кого будет приглашать в коалицию: единороссы коммунистов, или же наоборот.

От того, как в итоге распределятся голоса между двумя этими партиями, зависит куда как более важные вещи. И не только в Севастополе.

Всем же остальным участникам избирательного процесса следует вспомнить фундаментальный олимпийский принцип: главное – это не победа, а участие.

P.S. Некоторым же ретивым товарищам, бегающим в поисках жареной или иной информации, пристающих с дурацкими вопросами к депутатам Госдумы, а также к членам Совета Федерации, и тратящими казенные деньги впустую, напоминаем: «Вопрос будет решаться только после выборов в Закс, и, конечно же, с учетом мнения самой Натальи Владимировны».