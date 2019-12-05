Депутатские оговорки…

Я давно заметил что военные, в том числе и бывшие, как правило, не смотрят фильмы про армию, милиционеры про милицию, а если и смотрят отрывки, то с ярко выраженным скепсисом.

Я, как бывший депутат севастопольского Заксобрания, наверное, не должен смотреть записи пленарных заседаний.

Слова и оговорки уважаемых депутатов, на которые, наверняка, большинство людей не обращают внимания, для меня говорят больше, чем их длинные речи, зачитываемые по бумажке.

Недавно член фракции партии «Единая Россия» в Заксобрании Севастополя, депутат Екатерина Злобина, кстати, активный, а не придуманный участник событий «Русской весны», разрушила тщательно пестуемый бывшим секретарем регионального отделения «Единой России» Дмитрием Саблиным и его заместителем, коллегой по Госдуме, Дмитрием Беликом миф о единой команде, заявив, что партия была всего лишь «транспортным средством», которое её доставило в законодательную власть города.

Она подтвердила то, о чём многие и так догадывались.

В севастопольской «Единой России» в первичных отделениях есть много людей, которые верят её лидерам, верят в то, что партия «жахнула» всех, верят в «единую команду».

О таких людях Есенин с грустью говорил:

А есть другие люди,

Те, что верят,

Что тянут в будущее робкий взгляд.

Почесывая зад и перед,

Они о новой жизни говорят.

Но вернусь к пленарному заседанию, которое прошло 3 декабря этого года.

Когда рассматривался вопрос о принятии закона о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, некоторые депутаты не уставали благодарить правительство Севастополя за то, что разработку законопроекта провели согласованно с депутатами, услышали все их предложения.

Спикер Закса В.Немцев, как мне показалось, сдерживал слезу, артикулируя – это все так хорошо в первый раз.

Но в общее благостное настроение внес диссонанс депутат от КПРФ Роман Кияшко, который в своем выступлении толково и обоснованно рассказал о том, что предложения фракции коммунистов услышаны не были.

Это несмотря на то, что на официальном сайте Заксобрания говорилось.

«Внося поправки, правительство учло все пожелания и предложения депутатов, которые, в свою очередь, основывались на потребностях и просьбах севастопольцев. Они касаются увеличения финансирования социальной сферы, работы ветеранских организаций, обеспечения зарплат бюджетникам и выплат социально незащищённым слоям населения, а также финансового обеспечения работы медицинских учреждений города, севастопольских школ и детских садов. Помимо этого, учтены предложения депутатов по сохранению зеленых насаждений, по благоустройству городских территорий», – отметил спикер севастопольского парламента Владимир Немцев.

После выступления Романа Кияшко слово взял председатель заксобрания Владимир Немцев, который ничтоже сумняше заявил, что фракция коммунистов подготовила пакет документов, но пакет не поправок к закону, а предложений и замечаний.

Так и хочется его спросить, чем предложения других депутатов отличались от предложений коммунистов?

Никто из депутатов поправки в законопроект не вносил, коммунисты в этом вопросе не были исключением, внеся именно предложения и замечания, на мой взгляд, более чем обоснованные. Но их даже не стали обсуждать.

Что интересно, в голосовании за данный законопроект приняли участие 20 депутатов, при зарегистрированных в зале 19-и.

Сколько голосов «за» и «против» получил тот или иной закон можно посмотреть по ссылке.

Неприятные оговорки следовали дальше. Представляя законопроект «О внесении изменений в устав Севастополя», председатель профильного комитета по законодательству и государственному строительству Сергей Колбин с трибуны Заксобрания сказал:

«На расширенном заседании комитета нами был рассмотрен законопроект о внесении изменений в Устав Севастополя, внесенный временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Владимировичем Развожаевым».

Естественно, эти слова мало кому резанули слух. Но, по сути, они должны восприниматься как гром среди ясного неба.

Дело в том, что согласно Уставу, врио губернатора не имеет права инициировать внесение поправок в Устав. На самом деле автором законопроекта был субъект законодательной инициативы–правительство Севастополя.

Но оговорка председателя профильного комитета говорит о качестве подготовки законопроекта к рассмотрению.

Тем более, что он на этом не остановился, предложив принять закон в двух чтениях, что прямо противоречит положениям Устава, в котором четко прописано, что между первым и вторым чтением закона о внесении изменений в Устав, должно пройти не менее 30 дней.

Компетенция, однако.

Борис Колесников

Источник: Портал Информер