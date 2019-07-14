Депутату Горелову всё можно, его всё равно никто не слушает

Но вот как человек публичный, до сих пор, к сожалению, представляющий Севастополь и севастопольцев перед огромной аудиторией граждан России, вот этим своим заявлением Горелов ещё раз подчеркнул, что никаким севастопольцем он никогда не был и не стал им :

Может быть это так принято в Армавире – на родине Горелова.

Мне совершенно всё равно, какими – возможно – косноязычными матами он общается на своей кухне с окружающими его родственниками или друзьями-товарищами « по команде Чалого ».

Может быть, для части севастопольцев он и приятный во всех смыслах мужчина в самом расцвете сил:)

Мне совершенно не интересен В.Горелов, как личность, по причине полного её отсутствия в моих глазах. Про чужие не скажу – каждый видит то, что видит.

К сожалению, пока ещё народный депутат Законодательного собрания Севастополя В.Горелов, в совершенно безобразной форме в очередной раз представил севастопольцев в глазах всей России базарными хамами?

Это унижение всех севастопольцев, если «их народные депутаты» опускаются до подобного хамства

А другого отношения к патриотизму не квасному, а настоящему в таком городе, для родившихся и выросших в нём, и не может быть

Это – не жёсткость. Это – словесная грязь, которая характеризует не Овсянникова, а самого депутата.Общение с жителями города – разными и в разные времена – отложило в моём восприятии чёткую ассоциацию их некой врождённой доброжелательности и воспитанности. Да, при всём при этом всегда присутствовала и ощущалась особая гордость за свой город его жителями. Сдержанная, глубокая, где-то там внутри, в душе и в сердце каждого севастопольца, но внешне никак и ничем этой своей «» не унижавшая любого гостя города.Потому что севастопольцы при всей своей, бесспорно, выделяющейся патриотичностисоотносили этот патриотизм с историейРоссии идушой и сердцем, что героическая судьба города не является только их исключительно «», – а частью исторической судьбы всей России.

Патриотизм севастопольцев не в том, что они чем-то лучше всех остальных, а в том, что им необходимо хранить традиции города для России и в глазах всей России – достойно, сдержанно и примером для подражания в бесспорно достойном поклонения городе. Потому что сыны и дочери всей России отдали здесь жизни во славу Отечества. И это понимание – ОБЯЗЫВАЕТ, а не является спекулятивным стремлением «задирать нос» над всеми остальными жителями огромной страны.

Так было. Смею надеяться, что так и остаётся до сих пор.

Но!

Ваш депутат Горелов, уважаемые севастопольцы, очень часто повторяющий к месту и не к месту, какой Севастополь особенный город, этим заявлением от лица народного депутата, то есть вашего избранника – ставит под сомнение сложившееся в самых отдалённых уголках России то понимание города, о котором я сказал выше.

Миллионы наших граждан не были в Севастополе, но за который испытывают гордость и трепетное восприятие его истории. Потому что из многих уголков нашей страны в вашей земле лежат её сыны и дочери: курские, вятские и владивостокские.

Но кроме истории – вдруг! – каким-то уродливым мурлом проявляется реальность.

Вместо вежливого слова «спасибо» в адрес ушедшего губернатора – не арестованного и не осуждённого! – даже если его работа и не удовлетворила кое-кого из севастопольцев, бросать ему в спину, как плевок: «Классический подлец» – это что, уважаемые севастопольцы?

Разве это пример воспитанности, сдержанности и самоуважения?

Что такого сделал для вас или против вас, севастопольцы, Д.Овсянников, чтобы ваш депутат оскорблял его в такой форме?

Ведь Горелов не сказал НИЧЕГО внятного и доказательного по отношению Д.Овсянникова, чтобы подобное оскорбление имел право публично озвучивать

Если у вас, севастопольцы, в Заксобрании вашего прекрасного города большинство таких депутатов, как Горелов, то это – как говорит молодёжь – просто жесть.

Которая станет ещё более «жестяной», если этот Горелов и ему подобные СНОВА станут вашими народными избранниками.

Во всяком случае, мне за вашего депутата Горелова, уважаемые севастопольцы – стыдно. Перед прошлым и настоящим и – не дай Бог! – будущим великого города.

