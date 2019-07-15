Депутату Горелову захотелось «комиссарского тела»?

11 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

А 12 июля 1-й севастопольский телеканал обвинил местную партийную организацию КПРФ во лжи.

Потеряв соперника в лице Дмитрия Овсянникова, непримиримая команда Чалого, где роль основного борца за справедливость играет Вячеслав Горелов, решила попробовать «комиссарского тела».

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Прочитав статью в газете, которую выпускает севастопольское отделение КПРФ, Горелов вдруг решил обидеться и обвинить во лжи местных коммунистов.

Как говорится, был бы повод, а Горелов воплотит любую мысль, которая не принадлежит ему самому, в крамолу.

В 2015 году экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло издаёт Распоряжение № 195-РП «О передаче имущества, находящегося в собственности Севастополя в Федеральную собственность».

На основании этого распоряжения 4500 га земли, без указания точных координат, были переданы в пользование Министерства обороны России.

Корреспондент «Севастопольской правды», учредителем которой является местное отделение КПРФ, побывавший на месте застройки, комментирует: «Причём данный документ в то время был одобрен Законодательным собранием Севастополя».

Эта фраза особенно возмутила депутата Горелова.

Тем не менее, за колючим забором оказались базы отдыха «Батилиман», «Таврида» и детский лагерь «Чайка».

«По соседству с базами отдыха, ещё при Украине, велось строительство так называемой «Дачи Януковича», которое теперь возобновилось и ведётся ударными темпами. Проезд на территорию строительства полностью перекрыт и усиленно охраняется военнослужащими в гражданской одежде с собаками. С 14 июня текущего года проезд по узкой извилистой дороге, ведущей к Батилиману, ограничен, подъезды к базам отдыха перекрыты, кроме бетоновозов, 10-тонных самосвалов, пульманов со строительными материалами и других строительных машин. Строительные работы, явно вышедшие за рамки отведённой территории, ведутся с нарушениями всех природоохранных законов», – пишет корреспондент «Севастопольской правды» Владимир Круть, побывавший на месте стройки.

Тем не менее, «В июле 2015 года губернатор уведомил местный парламентский корпус, что по решению Министра обороны создана рабочая группа, в которую вошли представители как правительства Севастополя, так и Министерства обороны России, а также Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Задача рабочей группы — организация прозрачной процедуры передачи неиспользуемых объектов, принадлежащих Черноморскому флоту РФ в имущественную казну города. И, по словам Сергея Меняйло, ряд объектов уже передан городу. Среди них 24-й и 54-й заводы, автобаза на Шабалина и др.

Предложение депутата законодательного собрания Михаила Чалого о включении в комиссию представителя народных избранников осталось без удовлетворения.

Напомним, что законодательная инициатива севастопольского парламента на федеральном уровне, которая привела к возможности передачи военного имущества в городскую собственность, была предложена депутатом Игорем Соловьевым осенью 2015 года».

Таким образом, почти 4 года севастопольские парламентарии, зная, что может произойти отчуждение значимых для города объектов, обладая исключительным большинством от «Единой России», не смогли урегулировать вопрос с Министерством обороны, используя законодательную базу, которую они должны были совершенствовать и применять всё это время.

В итоге накануне выборов в новый состав Законодательного собрания, депутат Горелов, проявив небывалую активность, начал раскачивать эту тему в публичной плоскости, обвиняя сначала экс-губернатора Дмитрия Овсянникова, а затем и местных коммунистов.

Все лгут, по его мнению, нарушают законы, не дают дышать, загорать и купаться, а он обо всём осведомлён, но сделать ничего не может.

Комментируя создавшуюся ситуацию в СМИ, Горелов предположил, что уже этим летом севастопольцы снесут огораживающий пляж забор.

«Не потому, что я к этому призываю, я просто других вариантов не вижу. Когда это было видано, чтобы Минобороны огораживало пляж колючей проволокой, где еще такое происходит? Какие военные объекты они собираются размещать на пляже? — озвучил он свое мнение. А на вопрос, есть ли способы решения вопроса не протестно, в очередной раз ответил о готовности писать письма на самый высокий уровень — в Генеральную прокуратуру, Администрацию президента, Министерство обороны, полпредство в Южном федеральном округе, Федеральную службу безопасности, природоохранную прокуратуру, отметив, правда, что сделанный им накануне телефонный звонок в Министерство обороны впервые остался без ответа. Более того, военные проигнорировали и приглашение депутатов принять участие в выездном заседании. Последнее, вероятно, произошло из-за боязни отвечать на вопросы, для каких именно стратегических нужд им понадобился пляж в Батилимане.

То, что происходит здесь, касается социальной напряженности в городе! Я не имею права призывать к протестам, но, как человек и севастополец, я пойму людей, которые придут сюда и снесут этот забор. Другого способа я не вижу» – возмущается Горелов направо и налево.

Протестная болезнь буквально захлестнула «чаловский» состав законодателей. Но здесь уместно будет вспомнить слова о том, что «собственность обязывает».

Кто конкретно должен был заняться судьбой Батилимана и других объектов, эксплуатация которых требует колоссальных вложений?

Какие законодательные инициативы были приняты парламентским корпусом. Есть ли обращения в суд? Горелов об этом умалчивает.

Наверное, по мнению Горелова, надо было все активы ЮБК сразу отдать в собственность Чалого, а его самого назначить управляющим?

А забор и ныне там… Гореловский план снова переложить ответственность теперь уже на «красных комиссаров» провален.

Жаль только упущенного времени, которое украли депутаты типа Горелова у Севастополя…