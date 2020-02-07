Депутаты-единороссы предложили отдавать просроченные продукты бедным

7 февраля 2020     16
Депутаты-единороссы предложили отдавать просроченные продукты бедным

Депутаты «Единой России» Николай Валуев и Сергей Вострецов выступили с новым предложением отмены налога по передаче продуктов на благотворительные нужды.Как пишет «Коммерсант», депутаты отметили, что сейчас продукты, чей срок годности подходит к концу, бизнес обычно просто утилизирует – передавать их в благотворительных целях просто невыгодно из-за довольно большого и в данном случае неоправданного налога.Парламентарии привели в пример данные исследования продовольственного фонда «Русь». Так, если хотя бы 1,2 млн тонн продуктов перестанет утилизироваться, это станет серьезным подспорьем для 18 млн россиян. При этом 21 млн в 2019 были признаны находящимися за чертой бедности.

Данную инициативу уже поддержали в Минсельхозе, Роспотребнадзоре и Минэкономики. Критично идею воспринял из профильных ведомств только Минфин, объясняя сложность нововведения тем, что процесс контроля безопасности и логистики станет весьма трудоемким и сложным для контролирования.

Кроме того, это может стать «лазейкой» для уклонения от налогов для отдельных недобросовестных предпринимателей.



Пятница, 7 февраля 2020 г. 76

Источник: Портал Информер

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