Депутаты-единороссы торжественно открыли туалет

Новосибирские депутаты торжественно открыли отапливаемый общественный туалет на остановке. Об этом сообщают новосибирские СМИ.

Депутаты Игорь Кудин и Леонид Рыбин подчеркнули на церемонии открытия, что такому городу как Новосибирск нельзя обойтись без таких современных остановок общественного транспорта.

«Это старт программы. Конечно, нашему мегаполису без таких современных, с теплыми туалетами, с павильонами, с удобным подходом для пассажиров и подъездом для перевозчиков, остановок никак нельзя», — сказал председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Рыбин.

Депутаты подчеркнули, что собираются добиваться получения дальнейшего финансирования на постройку остановочных комплексов с туалетами. В 2019 году бюджет на эти цели составил 10 миллионов рублей.







Понедельник, 9 декабря 2019 г. 49

Источник: Портал Информер