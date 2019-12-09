Депутаты-единороссы торжественно открыли туалет

9 декабря 2019     12
Депутаты-единороссы торжественно открыли туалет

Новосибирские депутаты торжественно открыли отапливаемый общественный туалет на остановке. Об этом сообщают новосибирские СМИ.

Депутаты Игорь Кудин и Леонид Рыбин подчеркнули на церемонии открытия, что такому городу как Новосибирск нельзя обойтись без таких современных остановок общественного транспорта.

«Это старт программы. Конечно, нашему мегаполису без таких современных, с теплыми туалетами, с павильонами, с удобным подходом для пассажиров и подъездом для перевозчиков, остановок никак нельзя», — сказал председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Рыбин.

Депутаты подчеркнули, что собираются добиваться получения дальнейшего финансирования на постройку остановочных комплексов с туалетами. В 2019 году бюджет на эти цели составил 10 миллионов рублей.



Понедельник, 9 декабря 2019 г. 49

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В 2019 году аэропорт Симферополя обслужил уже пять миллионов пассажиров
В 2019 году аэропорт Симферополя обслужил уже пять миллионов пассажиров

Международный аэропорт Симферополь обслужил пять млн пассажиров с начала 2019 года. Пятимиллионным пассажиром стала улетающая из Крыма в Екатеринбург Галина Питиримова. …


Депутаты-единороссы торжественно открыли туалет
Депутаты-единороссы торжественно открыли туалет

Новосибирские депутаты торжественно открыли отапливаемый общественный туалет на остановке. Об этом сообщают новосибирские СМИ. Депутаты Игорь Кудин и Леонид Рыбин подчеркнули на церемонии открытия, …


В аэропорту Симферополя проводили пятимиллионного пассажира
В аэропорту Симферополя проводили пятимиллионного пассажира

Пятимиллионным пассажиром 2019 года стала Галина Питиримова. Она отдыхала в Крыму вместе с внучкой, а сегодня улетала назад в Свердловскую …


Новая полоса аэропорта Симферополя позволит принимать любые типы самолетов
Новая полоса аэропорта Симферополя позволит принимать любые типы самолетов

В международном аэропорту Симферополь завершают укладку финального слоя новой взлетно-посадочной полосы. Ее длина составит 3 тысячи 200 метров, что позволит …


В Поволжье перевыполнили план по ремонту дорог
В Поволжье перевыполнили план по ремонту дорог

В Саратовской области по итогам года отремонтировали на 100 километров дорог больше, чем было запланировано в рамках нацпроекта «Безопасные и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты