Депутаты Верховной рады переругались из-за русского языка

14 августа 2019     10
Депутаты Верховной рады переругались из-за русского языка

Депутату Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадиму Рабиновичу запретили говорить на русском языке в ходе подготовительного заседания парламента.

После начала выступления Рабиновича депутат Ирина Геращенко, являющаяся сторонницей Порошенко, заявила, что выступление на русском языке нарушает украинское законодательство.

Она напомнила, что согласно новому закону он обязан использовать на официальных мероприятиях только государственный язык, то есть украинский.

Рабинович попытался спорить с Геращенко, однако на стороне соратницы Порошенко выступило большинство его коллег-парламентариев.

Разгоревшийся скандал уже прокомментировал глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков. По его словам, депутаты Верховной рады должны выступать исключительно на украинском языке.

Политик отметил, что он все же постарается не прибегать к практике отключения микрофона спикеру за выступление на русском языке.


Среда, 14 августа 2019 г. 1840

Источник: Портал Информер

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