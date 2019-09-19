Депутаты Горелов и Щербакова – снова танцы на граблях

В свежеизбранном составе заксобрания Севастополя сменились все председателя постоянных комитетов, кроме двух. Вячеслав Горелов вновь возглавил комитет по градостроительству и земельным вопросам, а Татьяна Щербакова – по здравоохранению и социальной политике. Судя по всему, подобное могло произойти только в результате “теневых” договоренностей, ибо во время своей работы в прежнем созыве эти депутаты проявили на своих постах крайне низкую эффективность.

Чем запомнился Горелов, кроме распиаренных “чаловскими” СМИ поездок в Ласпи и далекой от делового стиля одеждой? Ничем, кроме смешной истории с парапетом на Сенявина и горой невыполненных обещаний.

Так и не принят генплан, равно как правила землепользования и застройки вкупе с другими важнейшими законопроектами в сфере земельных отношений и градостроительства, не увеличены в два раза доходы севастопольцев.

Зато Вячеслав Горелов написал книгу “Че Гевара прилетает утром” – о событиях Русской Весны, Алексее Чалом и своей роли в событиях тех недель.

Кроме того, депутат Горелов заносит себе в актив принятие закона об ООПТ, хотя разработан он городским правительством по указанию Президента страны. Более того, в декабре 2017 года выяснилось, что комиссия во главе с председателем профильного комитета заксобрания, “нарезая” территорию ООПТ “Ласпи”, странным образом забыла включить в нее 60 земельных участков. Понадобилось вмешательство правительства, чтобы устранить нарушения закона, при этом внятного объяснения этих явных признаков коррупции от Горелова таки и не прозвучало.

Тем не менее этот народный избранник постоянно “светил” своими брутальными свитерами и рубашками на всех входящих в орбиту “группы Чалого” телеканалах и сайтах.

Это принесло результат и Горелов смог стать депутатом от одномандатного округа № 3. Севастопольцы настолько верят телевизору, что не задумываются, что выбирают обыкновенного популиста, способного лишь говорить.

Более того – он снова занимает прежнюю должность. Ничего удивительного – Чалый стремится сохранить контроль за землей – единственным, по сути, значимым активом Севастополя.

Второй персонаж, сумевший вновь вернуться на еще теплое кресло председателя комитета – Татьяна Щербакова.

В свое время она обещала севастопольцам создать 10 тысяч рабочих мест с достойной зарплатой, на за пять лет депутатства сумела заработать 11 миллионов рублей. Судя по такой результативности, Щербакова решила на личном примере показать горожанам, на какие рабочие места надо устраиваться.

В тоже время, ни в каких прорывах на ниве медицины и социальной сферы она не участвовала, осуществляя в основном представительские функции – заседание в президиумах, участие в юбилеях, выступления перед школьниками, танцы на офицерских балах.

Вызывает некоторое сомнение и сама этическая возможность Щербаковой быть депутатом после некрасивой истории с ее сыном, который отказался служить в ВС РФ в связи со своими политическими убеждениями.

По всей вероятности, за вальсированием на балах народная избранница не нашла времени заняться воспитанием будущего защитника Отечества.

Несмотря на все эти не очень соответствующие образу эффективного депутата вещи, Татьяна Щербакова обладала одним огромным “достоинством” – верностью Алексея Чалому. Этого оказалось достаточно для включения любительницы танцев в число кандидатов в депутаты от партии “Единая Россия”. В итоге мощь партии власти сделало свое дело и Щербакова вновь прошла в городской парламент.

Итак, благодаря влиянию Чалого и его договоренностями по расстановке сил в заксобрании и Горелов, и Щербакова снова расселились в депутатских креслах.

Памятуя их, мягко говоря, невразумительную работу во время первого созыва, можно сказать. что на фоне кулуарных договорённостей проигравшими оказались севастопольцы.

Продолжая верить людям, систематически не выполнявших обещаний, жители города-героя продолжат свой танец – на граблях. Каждый раз, когда какой-нибудь Горелов или Щербакова вновь сядут в лужу, нам стоит вспомнить, за кого голосовали на прошлых выборах.

И приложить лед к очередной шишке на лбу.

Объектив

Источник: Портал Информер