Депутаты Госдумы получают деньги за простое заверение законов или же отсутствие на заседаниях?

Госдума VII созыва в подавляющем большинстве случаев голосовала «за» обсуждаемые законопроекты, депутаты из представителей граждан превратились в «заверителей», делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым в докладе «Бездействующая Госдума», с которым ознакомился РБК.

Всего у парламентариев есть четыре варианта голосования – «за», «против», «воздержался» и не нажимать кнопку вообще.

В подавляющем числе случаев парламентарии голосовали «за» обсуждаемые законопроекты — 1,08 млн раз (72% от общего числа голосов, числа округлены). «Против» депутаты голосовали 10,9 тыс. раз (0,7%), 875 раз (0,06%) они воздерживались от голосования. Еще 393 тыс. раз (26%) депутаты кнопку не нажимали



По оценкам экспертов, самый большой процент голосов «за» — у депутатов «Единой России» (более 882 тыс. раз, 81% от общего числа).

Далее идут депутаты КПРФ — 80 тыс. раз (7%), ЛДПР — 70 тыс (6,4%), «Справедливая Россия» — 43 тыс. раз (3,9%).



192 депутата имеют процент голосов «за» выше 80% (в остальных случаях они как правило вообще не нажимают кнопку)Чаще остальных фракций занимали позицию «против» коммунисты 3,8% голосов.

Весь топ-20 депутатов, больше всего голосующих «против», занимают представители компартии.

Следом идет «Справедливая Россия» — 2,8%, у ЛДПР 1,2%, в «Единой России» — 0,15% голосов.

Напомним, за последние полтора года Госдума приняла несколько резонансных негативных инициатив: повышение пенсионного возраста и НДС, закон о суверенном интернете, закон об оскорблении властей и многие другие.

Кроме того, зарплата депутата равна 350 тыс. рублей в месяц.

То есть парламентарии получают деньги за простое заверение законов или же отсутствие на заседаниях.







Среда, 9 октября 2019 г. 629

Источник: Портал Информер