Депутаты Госдумы разрешили россиянам курить в аэропортах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента 16 июля.
Курение табака предлагается разрешить в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы мощными системами вентиляции. По замыслу авторов инициативы, воспользоваться ими смогут только зарегистрированные пассажиры, а также те, кто находятся в транзитной зоне.
Между тем комитет Совета Федерации по социальной политике составил негативный отзыв на законопроект. Сенаторы опасаются, что в случае возвращения курильных зон, придется возвращать и другие общественные зоны.
О целесообразности возвращения курилок в разное время высказывались представители аэропортов Внуково, Шереметьево. Курение на территории аэропортов запрещено с 2013 года.
Источник: Портал Информер
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