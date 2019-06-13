Депутаты Госдумы РФ категорически отказались от тестирования на употребление наркотиков

Депутаты Госдумы отвергли законопроект об обязательном тестировании чиновников и парламентариев на предмет употребления наркотиков. Он снят с рассмотрения по итогам первого же чтения.
Авторы инициативы – депутаты Олег Нилов и Александр Бурков – предлагали парламентариям и чиновникам «стать моральным и этическим примером для молодого поколения».
Разработчики законопроекта хотели обязать проверять всех претендентов на госслужбу на употребление наркотиков. Эта норма и так присутствует в законодательстве. Но в законопроекте была введена и еще одна норма – проведение внезапных проверок.
«Лица, будучи представителями государства и его органов на местах, обязаны не только осуществлять предусмотренные для них обязанности, но и быть моральным и этическим примером для молодого поколения», – говорится в тексте законопроекта.
Источник: Портал Информер
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