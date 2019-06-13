Депутаты Госдумы РФ категорически отказались от тестирования на употребление наркотиков

13 июня 2019     12
Депутаты Госдумы РФ категорически отказались от тестирования на употребление наркотиков

Депутаты Госдумы отвергли законопроект об обязательном тестировании чиновников и парламентариев на предмет употребления наркотиков. Он снят с рассмотрения по итогам первого же чтения.

Авторы инициативы – депутаты Олег Нилов и Александр Бурков – предлагали парламентариям и чиновникам «стать моральным и этическим примером для молодого поколения».

Разработчики законопроекта хотели обязать проверять всех претендентов на госслужбу на употребление наркотиков. Эта норма и так присутствует в законодательстве. Но в законопроекте была введена и еще одна норма –  проведение внезапных проверок. 

«Лица, будучи представителями государства и его органов на местах, обязаны не только осуществлять предусмотренные для них обязанности, но и быть моральным и этическим примером для молодого поколения», – говорится в тексте законопроекта.

Источник: Портал Информер

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