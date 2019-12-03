Депутаты Заксобрания приняли бюджет на 2020 год

3 декабря 2019     8
Депутаты Заксобрания приняли бюджет на 2020 год

3 декабря депутаты Заксобрания во вторник приняли в окончательном чтении бюджет города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

После внесенных перед вторым чтением поправок увеличены расходы на зарплаты работникам театров и спасателям, на социальную сферу и медицинскую профилактику.

“Я прошу проголосовать за поправки. Город впервые может получить такой сбалансированный и, можно сказать, консолидированный бюджет”, – обратился спикер Владимир Немцев к депутатам.

Во время работы над проектом бюджета между участниками процесса не было таких противоречий, как в прошлые годы.

В итоге, за принятие бюджета проголосовали 17 депутатов, против – три.

Согласно документу, доходы бюджета города в 2020 году составят 58,24 млрд рублей, в 2021-м – 52,17 млрд, в 2022-м – 56,05 млрд. Расходы в 2020 году – 61,67 млрд, в 2021-м – 55,46 млрд, в 2022-м – 60,22 млрд.

Дефицит бюджета в 2020 году составит – 3,43 млрд, в 2021-м – 3,29 млрд, в 2022-м – 4,17 млрд рублей. В 2020 году доходы городского бюджета увеличатся на 12,44 млрд к уровню текущего года, расходы увеличены на 9,77 млрд.

«Ранее мы планировали покрывать дефицит за счет реализации имущества Севастополя. Но поскольку программа приватизации не утверждена, сейчас эту позицию изменили – дефицит будет покрываться за счет остатков средств предыдущего периода», – отметила Татьяна Лобач.

 



Вторник, 3 декабря 2019 г. 13

Источник: Портал Информер

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