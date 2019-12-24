Депутаты Заксобрания Севастополя выступили за запрет никотиносодержащих смесей

24 декабря 2019     21
Депутаты Заксобрания Севастополя выступили за запрет никотиносодержащих смесей

Депутаты Заксобрания на пленарном заседании поддержали инициативу о запрете в России продажи никотиносодержащих смесей.

Тем самым они выразили свое согласие с коллегами из Астраханской области, которые просят Государственную думу скорейшим образом рассмотреть этот вопрос.«Хотелось бы обратиться к нашему бизнесу, нашим частным предпринимателям, чтобы до принятия этого закона в Государственной думе изъять из продажи в сетях и торговых точках всё, что связано с никотиносодержащими смесями, чтобы мы не травили наших детей», – заявила вице-спикер Татьяна Лобач.

Её поддержали и другие депутаты. Сергей Лисейцев даже призвал провести рабочее совещание с контролирующими органами и «найти способ» запретить продажу.

Присутствующий на заседании врио губернатора Михаил Развожаев предостерёг депутатов: «Мы все переживаем за детей, они у нас у всех есть, но не хотелось бы, чтобы с трибун Законодательного собрания исполнительную власть призывали к противоправным действиям».

Развожаев вместе с тем предложил собрать представителей малого и среднего бизнеса и провести с ними беседу, подключить СМИ.

«Не дожидаясь принятия нормативно-правовых актов, мы можем создать кампанию нетерпимости», – предложил он.

Напомним, что ранее Татьяна Лобач призывала ввести законодательную норму, которая бы предполагала ответственность за продажу никотиносодержащих товаров несовершеннолетним. По её мнению, это возможно сделать в течение двух-трёх месяцев.



Вторник, 24 декабря 2019 г. 94

Источник: Портал Информер

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