Депутаты Заксобрания Севастополя одобрили введение новой должности в правительстве города

Депутаты Заксобрания Севастополя утвердили изменения к уставу города. Теперь у губернатора может появиться первый заместитель.

Проект нормативного акта представила парламентариям вице-губернатор Светлана Пирогова.

«Проект закона предусматривает включение в устав города государственной должности Севастополя – первый заместитель губернатора, председателя правительства Севастополя. Проект закона также определяет порядок назначения на должность», – сказала она.

Пирогова добавила, что это не повлечет за собой дополнительную нагрузку на бюджет.

Вице-спикер Василий Пархоменко прокомментировал инициативу правительства как «введение сомнительной должности». Он заявил, что введение должности первого вице-губернатора потребует дополнительных расходов из городского бюджета.

«Наше (городское) управление финансов ссылается на некое загадочное соглашение, которое было заключено в феврале этого года между министерством финансов РФ и губернатором, которое звучит «Об оздоровлении финансового положения», где запрещено всякое повышение (зарплаты) и расширение штатов и увеличение окладов, предусмотренных в правительстве», – сказал Пархоменко.

Врио губернатора Михаил Развожаев заметил, что первый заместитель, действительно, будет получать больше, чем остальные его замы – на 3 тысячи рублей. Однако он инициировал введение этой должности не для обогащения одного из чиновников.

«Дело в том, что большое количество совещаний, связанных с принятием серьезных ответственных решений на федеральном уровне, проходит в правительстве РФ и различных министерствах. На некоторых совещаниях, допустим, связанных с работой вице-премьеров, (субъект) должен представлять высшее должностное лицо. Но политическая ситуация и работа в Севастополе не позволяют мне длительное время находиться на этих совещаниях в Москве», – объяснил он.

Развожаев также подчеркнул, что статус первого вице-губернатора дает право чиновнику самостоятельно принимать решения.

Кроме этого, поправки в устав города предусматривают изменение названия аппарата губернатора, добавляя к нему «и правительства города Севастополя».

Напомним, что 30 сентября и.о. губернатора Михаил Развожаев заявил о намерении инициировать введение должности в правительстве – первого заместителя главы города. Он также говорил о том, что это кресло займет вице-губернатор Денис Солодовников.







Вторник, 3 декабря 2019 г. 903

Источник: Портал Информер