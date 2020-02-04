Депутаты Заксобрания Севастополя приняли закон о границах с Крымом

Депутаты Законодательного собрания приняли в двух чтениях закон «Об утверждении заключения Соглашения об описании местоположения границы между субъектами Российской Федерации – городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым». Решение принято 4 февраля в ходе пленарного заседания.«При уточнении описания границ мы руководствовались теми документами, которые могут подтвердить ранее принятые границы», – сообщил и.о. директора севастопольского департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.Вице-губернатор Денис Солодовников отметил, что фактически установлено «координатное описание, не отходя от существующих границ».
«Мы шли по заборам, учитывали фактическое положение домов», – сказал он. Солодовников также заявил, что «соблюдена точность границ», «учтено всё», никакого «изменения границ не происходило».
Вице-спикер Василий Пархоменко подчеркнул, что этот важнейший закон должен был быть принят депутатами первого созыва, и выразил непонимание, почему этого сделано не было.
«То, что мы быстро и грамотно решили данный вопрос, можно ставить в «актив» нынешнему Заксобранию», – сказал Пархоменко.«За» во втором чтении проголосовал 21 депутат, «против» и «воздержавшихся» не было.
Соглашение также должно быть ободрено Государственным советом Крыма.
Вторник, 4 февраля 2020 г. 106
Источник: Портал Информер