Депутаты Колбин и Щербакова высказались за штрафы для севастопольских автомобилистов

Законодательное собрание Севастополя поддержало в первом чтении изменения закона «которые предусматривают штрафные санкции за парковку автомобилей на газонах.

Решение принято в ходе заседания местного парламента большинством голосов депутатов.



«Размещение транспортного средства на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 1,5 тыс рублей; на должностных лиц – 10 тыс рублей; на юридических лиц – 30 тыс рублей», — сказано в документе. Законопроект вызвал широкую дискуссию в сессионном зале.

Депутаты Лисейцев, Лобач и Пархоменко были категорически против и высказали опасения, что штрафами будут облагать автомобилистов, которые паркуют авто на пустырях, территориях возле дома. Кроме того, парламентарии отмечали дефицит парковочных мест в городе.

Депутаты Колбин и Щербакова высказались за штрафы для севастопольских автомобилистов.

Итог дебатам депутатов подвёл врио губернатора города Михаил Развожаев.

«Ключевое – это разумное правоприменение. Речь идет о цивилизованных газонах, на которые мы выделяем бюджетные деньги. Когда на эти газоны происходит заезд транспортных средств, здесь правоприменение должно быть. А что касается стихийных парковок на пустырях и так далее, понятно, что пока мы не создадим для людей условия для парковки, то штрафовать за такое размещение транспорта совершенно неправильно», — сказал Развожаев. Он подчеркнул, что смысл не тотально штрафовать автомобилистов, а защитить облагороженные зеленые территории. На доработку законопроекта депутатам отведен месяц.

Источник: Портал Информер