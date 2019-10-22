Депутаты Колбин и Щербакова высказались за штрафы для севастопольских автомобилистов

22 октября 2019     20
Депутаты Колбин и Щербакова высказались за штрафы для севастопольских автомобилистов Законодательное собрание Севастополя поддержало в первом чтении изменения закона «Об административных правонарушениях», которые предусматривают штрафные санкции за парковку автомобилей на газонах.

Решение принято в ходе заседания местного парламента большинством голосов депутатов.


«Размещение транспортного средства на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 1,5 тыс рублей; на должностных лиц – 10 тыс рублей; на юридических лиц – 30 тыс рублей», — сказано в документе. Законопроект вызвал широкую дискуссию в сессионном зале.

Депутаты Лисейцев, Лобач и Пархоменко были категорически против и высказали опасения, что штрафами будут облагать автомобилистов, которые паркуют авто на пустырях, территориях возле дома. Кроме того, парламентарии отмечали дефицит парковочных мест в городе. 

Депутаты Колбин и Щербакова высказались за штрафы для севастопольских автомобилистов.

Итог дебатам депутатов подвёл врио губернатора города Михаил Развожаев.
«Ключевое – это разумное правоприменение. Речь идет о цивилизованных газонах, на которые мы выделяем бюджетные деньги. Когда на эти газоны происходит заезд транспортных средств, здесь правоприменение должно быть. А что касается стихийных парковок на пустырях и так далее, понятно, что пока мы не создадим для людей условия для парковки, то штрафовать за такое размещение транспорта совершенно неправильно», — сказал Развожаев. Он подчеркнул, что смысл не тотально штрафовать автомобилистов, а защитить облагороженные зеленые территории. На доработку законопроекта депутатам отведен месяц.

 

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Путин сделал заявление после шестичасовых переговоров с Эрдоганом
Путин сделал заявление после шестичасовых переговоров с Эрдоганом

В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств вели диалог, в том …


Депутаты Колбин и Щербакова высказались за штрафы для севастопольских автомобилистов
Депутаты Колбин и Щербакова высказались за штрафы для севастопольских автомобилистов

Законодательное собрание Севастополя поддержало в первом чтении изменения закона «Об административных правонарушениях», которые предусматривают штрафные санкции за парковку автомобилей на газонах. Решение принято в ходе …


Разногласия Севастополя и Крыма
Разногласия Севастополя и Крыма. Будут ли уступки?

По сей день Крым и Севастополь не завершили определение своих границ. Спорный участок — это охотничьи угодья Байдарской долины. Ещё в 2014 году договориться …


Из-за неработающего лучевого ускорителя ФОМС Севастополя потерял 100 млн рублей
Из-за неработающего лучевого ускорителя ФОМС Севастополя потерял 100 млн рублей

В этом году на лечение онкологических заболеваний фонду обязательного медицинского страхования выделено 475 миллионов рублей. Но около ста миллионов рублей …


Севастопольские дзюдоисты везут домой медали из Испании и Китая
Севастопольские дзюдоисты везут домой медали из Испании и Китая

Александр Шалимов и Антон Брачев стали бронзовыми призёрами международных соревнований. На Кубке Европы по дзюдо в испанской Малаге 22-летний Александр …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты