Депутаты Сакского горсовета избрали главу города

Михаил Афанасьев до августа занимал пост заместителя министра труда и социальной защиты Крыма. Депутаты горсовета назначили его исполняющим обязанности главы администрации города после увольнения Андрея Ивкина , который занимал этот пост с сентября 2014 года.

«Только что состоялось голосование. Депутаты назначили на должность главы администрации Михаила Сергеевича Афанасьева. Проголосовали единогласно», – рассказала Крыминформу председатель Сакского городского совета Елена Минакова .

Депутаты Сакского городского совета назначили Михаила Афанасьева главой администрации города. Соответствующее решение принято сегодня на сессии городского совета.

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