Депутаты Сакского горсовета избрали главу города

Депутаты Сакского городского совета назначили Михаила Афанасьева главой администрации города. Соответствующее решение принято сегодня на сессии городского совета.
«Только что состоялось голосование. Депутаты назначили на должность главы администрации Михаила Сергеевича Афанасьева. Проголосовали единогласно», – рассказала Крыминформу председатель Сакского городского совета Елена Минакова.
Михаил Афанасьев до августа занимал пост заместителя министра труда и социальной защиты Крыма. Депутаты горсовета назначили его исполняющим обязанности главы администрации города после увольнения Андрея Ивкина, который занимал этот пост с сентября 2014 года.
<!-- (function(w,doc) { if (!w.__utlWdgt ) { w.__utlWdgt = true; var d = doc, s = d.createElement('script'), g = 'getElementsByTagName'; s.type = 'text/javascript'; s.charset='UTF-8'; s.async = true; s.src = ('https:' == w.location.protocol ? 'https' : 'http') + '://w.uptolike.com/widgets/v1/uptolike.js'; var h=d[g]('body')[0]; h.appendChild(s); }})(window,document); -->
Пятница, 1 ноября 2019 г. 1
Источник: Портал Информер