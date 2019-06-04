Депутаты севастопольского парламента приняли закон об отзыве губернатора

4 июня 2019     10
Депутаты севастопольского парламента приняли закон об отзыве губернатора

4 июня депутаты Заксобрания в первом чтении приняли законопроект о порядке отзыва губернатора Севастополя.

Инициаторами запуска процедуры отзыва губернатора могут быть как партии и общественные объединения, так и инициативные группы граждан в количестве не менее 100 человек. Борис Колесников выступил против принятия законопроекта, сославшись на то, что процедура отзыва губернатора не прописана в Уставе Севастополя. 

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Он также отметил, что из-за особенностей федерального законодательства закон об отзыве главы региона практически неисполним, так как для принятия решения об отзыве необходимо собрать не менее 75 тысяч подписей.

«Это проблема не разработчика, а проблема федерального закона», – отметил Колесников.

В итоге, законопроект поддержали 13 депутатов, двое голосовали против и еще двое воздержались. Поправки ко второму чтению депутаты будут вносить до 11 июня.

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Источник: Портал Информер

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