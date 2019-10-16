Депутаты чуть не подрались из-за намеков на сексуальную ориентацию

В Законодательном собрании Ульяновской области заседание комитета по ЖКХ едва не закончилось дракой между его председателем Андреем Седовым и депутатом Айратом Гибатдиновым. Причиной послужили намеки на сексуальную ориентацию Гибатдинова со стороны Седова.

Эти двое, как пишет местное издание 73online.ru, давно находятся «на ножах».

Андрей Седов

В конце заседания Седов сказал, что дискуссия получилась плодотворной, «если бы не отвратительное поведение некоторых депутатов» и кивнул в сторону Гибатдинова и других представителей фракции КПРФ. Эти депутаты, как выразился Седов, «начали тут лаять и выкрикивать, как обычно».

Гибатдинов тут же возмутился и сделал замечание Седову: «Как вы себя ведете? Вы не в овчарне».

Седов тут же отгрызнулся: «А вы как себя ведете? Вы обращаетесь ко мне, председателю комитета, со словами Милый мой! Я вам не милый. И вообще, в отличие от вас, я не являюсь представителем нетрадиционной ориентации!».

Эта фраза вывела депутата из себя, он встал с кресла и направился к Седову. Драку смогли предотвратить лишь остальные парламентарии.

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Среда, 16 октября 2019 г. 969

Источник: Портал Информер