Депутаты Ялтинского горсовета избрали нового главу

Иван Имгрунт назначен на пост главы администрации Ялты. Соответствующее решение приняли 1 ноября депутаты Ялтинского горсовета.

За него единогласно проголосовали все 24 депутата, принявших участие в заседании.

Обращаясь к собравшимся на сессии, глава администрации поблагодарил своего предшественника Алексея Челпанова, «который принимал меня на работу и сделал много доброго в Ялте».

«Сегодня непростой и знаковый день. Избираясь четырежды на должность главы муниципального образования Белогорский район, я испытывал не радость, а чувство ответственности, которое испытываю и сегодня.

Понимая этот груз ответственности, я благодарен депутатам горсовета, которые оказали мне эту честь, главе Крыма Сергею Аксёнову, который поддержал меня, и ялтинцам, которые голосовали за меня (в ходе онлайн-голосования). Хочу заверить, что всё, что от меня зависит, я сделаю. Я буду объединять все здоровые силы и постараюсь оправдать доверие», – заявил Имгрунт.

Справка:

Иван Имгрунт родился 28 мая 1961 года в г. Караганда, Казахская ССР.

В 1986 г. окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет» по специальности «Правоведение», квалификация – юрист.

В 2013 г. получил степень доктор социологических наук.

С 1986 г. по 2000 г. работал в органах прокуратуры.

С 2000 г. по 2017 г. – Глава муниципального образования Белореченский район.

С февраля 2019 г. по май 2019 г. – помощник Председателя Совета министров Республики Крым.

С 3 июня 2019 г. – заместитель главы администрации города Ялта.

С 15 августа 2019 года назначен на должность первого заместителя главы администрации города Ялта.

С 1 ноября 2019 года – глава администрации города Ялта.

Источник: Портал Информер