Депутат Горелов опять выступил против поимённого голосования, сославшись на историю английского парламентаризма

Депутаты Заксобрания Севастополя в третий раз отклонили законопроект, которым предлагалось ввести обязательное поимённое голосование.

В настоящее время они применяют такое голосование при рассмотрении отдельных вопросов. Изменения были подготовлены депутатом Татьяной Лобач.

«Как правило, предложения депутатов о проведении открытого поимённого голосования не находят поддержки у коллег. Для того чтобы граждане имели возможность осуществлять контроль за деятельностью избранных депутатов и знать, какую позицию занял депутат при том или ином голосовании, предлагается осуществлять решения на пленарных заседаниях путём поимённого открытого голосования», – заявила Лобач.

Она добавила, что все парламентарии избирались в Заксобрание под лозунгом «власть под общественным контролем».

Депутат Вячеслав Горелов выступил против принятия такой нормы. Он сослался на историю английского парламентаризма.

«Попытки оказать давление на депутатов заканчивались весьма грозными событиями для страны, вообще говоря, революционного характера», – сказал он.

Депутат Сергей Кравченко предложил при принятии решения по этому законопроекту применить поимённое голосование.

В итоге, команда Чалого успешно провалила законопроект: «за» выступили 8 депутатов, «против» – 9,«воздержались» – 4.

Напомним, что депутаты уже дважды отклоняли законопроекты, которыми предлагалось ввести обязательное поимённое голосование: в октябре 2017 года, а также в январе 2018 года.





Вторник, 20 августа 2019 г. 356

Источник: Портал Информер