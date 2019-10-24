Депутат Госдумы Дмитрий Белик рассказал о значении ж/д моста для Крыма

24 октября 2019     19
Депутат Госдумы Дмитрий Белик рассказал о значении ж/д моста для Крыма

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик заявил, что открывающееся в декабре железнодорожное сообщение имеет большое значение для жителей Крыма. Экономика заработает эффективно только после того, как товары начнёт перевозить составами, обеспечивая необходимый объём.

По его мнению, открытие моста имеет стратегическое значение для полуострова. Белик убежден, что поезда смогут доставлять в регион необходимое оборудование, грузы и товары в достаточно больших объемах.

«Транспортная инфраструктура считается полноценной, когда она содержит в себе железнодорожную часть. Открытие железнодорожной части Крымского моста несёт в себе сакральный смысл. Будем откровенны, железнодорожная сеть — это основная экономическая артерия страны», – сказал Белик.



Четверг, 24 октября 2019 г. 12

Источник: Портал Информер

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