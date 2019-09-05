Депутат Госдумы России Дмитрий Белик уверен в победе партии «Единая Россия»

5 сентября 2019     24
Депутат Госдумы России Дмитрий Белик уверен в победе партии «Единая Россия»

До дня выборов депутатов Законодательного собрания Севастополя остается всего несколько дней. Нас, наших читателей, да и всех севастопольцев интересуют прогнозы. Сколько получат голосов избирателей основные политические игроки.

С этим вопросом мы обратились к депутату Государственной думы России, члену политической партии “Единая Россия” Дмитрию Белику. Вот, что он нам рассказал:

“Я уверен в том, что “Единая Россия” получит на выборах более 50% голосов избирателей. Кроме того, наша партия выиграет выборы в семи из восьми мажоритарных округах.

Что же касается остальных партий, то меня мало интересуют их результаты, я не буду давать какие-либо прогнозы по ним.

Я также уверен, что победа нашей партии на выборах позволит наладить конструктивный диалог между Законодательным собранием и правительством Севастополя на благо всем жителям нашего города” , – сказал Дмитрий Белик.


Четверг, 5 сентября 2019 г. 1067

Источник: Портал Информер

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