Депутат Госдумы РФ от Севастополя поздравил строителей

День строителя – праздник многих профессий, среди которых есть архитекторы и каменщики, инженеры и проектировщики, талантом которых возводятся дома, больницы, школы, детские сады. Строительство, как никакая другая сфера народного хозяйства, ориентировано на решение внутригосударственных задач, одна из основных – создание для россиян комфортных условий жизни.

Несомненным триумфом отрасли Российской Федерации стало строительство Крымского моста, по которому уже проехали миллионы машин, а в ближайшее время пойдут железнодорожные составы. А строительство электростанций решило проблему зависимости полуострова от Украины. На плечи строителей ложится реализация Федеральной целевой программы, направленной на восстановление инфраструктуры двух новых субъектов России.

Но еще раз подчеркну – цель этой работы – повышение качества жизни севастопольцев и крымчан и эта задача сегодня реализуется!Уважаемые строители, дорогие ветераны отрасли! Во все времена успешное решение стоящих перед вами задач ставало значимым вкладом в укрепление нашей страны. Со своей стороны отмечу, что в Государственной Думе идет постоянная работа над совершенствованием законодательства, относящегося к строительной деятельности. В ваш профессиональный праздник хочу пожелать здоровья вам и вашим близким, трудовых успехов и благополучия!

Депутат Госдумы РФ от Севастополя

Дмитрий Белик





Воскресенье, 11 августа 2019 г. 539

Источник: Портал Информер