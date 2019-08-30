Депутат Госдумы хочет продлить школьные каникулы

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. Письмо с соответствующим предложением он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Уровень нагрузки на учащихся, считает парламентарий, на сегодняшний день очень высок: почти все экзамены и тестирования заканчиваются к началу июля, на каникулы фактически остается всего лишь два месяца. При этом многие ученики и студенты предпочитают летом работать.

«Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему», — говорится в письме.

Кроме того, по мнению депутата, указанная мера поможет развивать в России туризм, так как позволит гражданам с детьми ездить в отпуск в сентябре.

«Предлагаю реализовать эту идею в Дальневосточном регионе России в качестве пилотного проекта», — написал Власов.





Пятница, 30 августа 2019 г. 11

Источник: Портал Информер