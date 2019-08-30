Депутат Госдумы хочет продлить школьные каникулы

30 августа 2019     20
Депутат Госдумы хочет продлить школьные каникулы

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. Письмо с соответствующим предложением он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Уровень нагрузки на учащихся, считает парламентарий, на сегодняшний день очень высок: почти все экзамены и тестирования заканчиваются к началу июля, на каникулы фактически остается всего лишь два месяца. При этом многие ученики и студенты предпочитают летом работать.

«Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему», — говорится в письме.

Кроме того, по мнению депутата, указанная мера поможет развивать в России туризм, так как позволит гражданам с детьми ездить в отпуск в сентябре.

«Предлагаю реализовать эту идею в Дальневосточном регионе России в качестве пилотного проекта», — написал Власов.

 


Пятница, 30 августа 2019 г. 11

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Кто достанется ЦСКА и «Краснодару»: в Монако проходит жеребьёвка группового этапа Лиги Европы
Кто достанется ЦСКА и «Краснодару»: в Монако проходит жеребьёвка группового этапа Лиги Европы

13:45 Владимир Зайвый В Монако проходит церемония жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. В основном раунде соревнований выступят 48 команд, поделённые …


Александр Брыжак пустыри «превращает» в спортплощадки (ФОТО, ВИДЕО)
Александр Брыжак пустыри «превращает» в спортплощадки (ФОТО, ВИДЕО)

На улице Жидилова в Севастополе пустырь с битыми бутылками “превратился” в футбольное поле. Об этом позаботился кандидат в депутаты Заксобрания Севастополя Александр …


Эсер Белогорцев «наехал» на единоросса Чалого?
Эсер Белогорцев «наехал» на единоросса Чалого?

Как сообщили редакции «ИНФОРМЕРа» жители Корабельной стороны Севастополя, неизвестные люди распространяют в их районе некий манифест. Фото этого манифеста мы предлагаем нашим …


План по ремонту крыш на этот год Севастополь выполнил
План по ремонту крыш на этот год Севастополь выполнил

Севастопольский Фонд содействия капитальному ремонту успел до начала осени обновить все крыши, которые планировал отремонтировалось в этом году. В списке …


111 см: севастопольская школьница установила рекорд России по длине волос
111 см: севастопольская школьница установила рекорд России по длине волос

Школьница из Севастополя вошла в Книгу рекордов России. Ульяна Колоусова – обладательница самых длинных для её возраста волос в стране. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты