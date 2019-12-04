Депутат «Единой России» Екатерина Бубнова: «Я не связана обязательствами синхронно с партией чихать»

Депутат Законодательного собрания Севастополя Екатерина Бубнова от партии «Единая Россия» в ходе прямого эфира на одном из информационных интернет-порталов города заявила, что партия была всего лишь «транспортным средством», которое ее доставило в законодательную власть города.

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Летом текущего года главный редактор одного частного новостного портала Екатерина Бубнова была включена в список партии «Единая Россия» для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя II созыва.

Севастопольцев эта кандидатура удивила, поскольку раньше Бубнова открыто высказывалась против политики партии. Но потом все стало на свои места: удивление сменилось разочарованием – сев в депутатское кресло, критические комментарии утихли.

Стало понятно – Екатерина Викторовна выбрала принцип «для достижения цели все средства хороши».

И на этой дороге севастопольцы влегкую стали разменной монетой. Что неудивительно, учитывая эту общую тенденцию сторонников Алексея Чалого. А в список партии Бубнова была включена именно после давления со стороны команды Чалого на бывшего тогда главой севастопольского отделения партии Дмитрия Саблина.

Сейчас Екатерина Бубнова открыто комментирует свое место в депутатском кресле.

«Стояла задача обеспечить какое-то количество представителей Севастополя… Поэтому в каком виде и в каком списке я прошла и на какой карете – меня не очень сильно волнует. Это [партия] транспортное средство, поэтому, извините, как-то так», – сказала Екатерина Бубнова в ходе прямого эфира на своем интернет-портале.

В соцсетях Екатерина Викторовна также открещивается от партийной принадлежности. Так, в одном комментарии она сказала:

«Я благодарна [партии] за приглашение, но не обязана синхронно с партией чихать».

Но здесь Бубнова лукавит – Екатерина Викторовна вошла в состав фракции партии «Единая Россия», а значит должна осуществлять свои депутатские полномочия в соответствии с положением о работе фракции, в котором четко прописано: «Фракция руководствуется в своей деятельности Уставом Партии и программными документами Партии, решениями руководящих органов партии и руководящих органов регионального и местного отделений партии».

Так кого все-таки Екатерина Бубнова пытается обмануть? Севастопольцев, показывая (только на словах), что она неподконтрольна партии? Или же руководство партии, играя на публике послушного члена, а за дверями сессионного зала обливая правящую партию помоями?

Эти вопросы оставим для нового руководителя севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия». Одна из сильных сторон любого хорошего стратега, коим, конечно же, должен являться первое лицо партии в городе, не проморгать диверсантов.







Среда, 4 декабря 2019 г. 220

Источник: Портал Информер