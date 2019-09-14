Депутат Заксобрания Севастополя Евгений Зубарев отказался от мандата

14 сентября 2019     18
Депутат Заксобрания Севастополя Евгений Зубарев отказался от мандата

В ходе пленарного заседания Заксобрания вице-спикер Татьяна Лобач выступила по вопросу о досрочном прекращении депутатских обязанностей Евгения Зубарева. Как отметила Лобач, соответствующее письменное обращение поступило от депутата Зубарева.Депутаты Заксобрания поддержали обращение Зубарева единогласно и лишили его полномочий.Напомним, что Евгений Зубарев баллотировался в Заксобрание по партийному списку “Единой России” и относится к т.н. “команде Дмитрия Саблина”.

Следующим номером в партийном списке “Единой России” идет глава Андреевского муниципального образования Павел Сысуев. Но станет ли он депутатом Заксобрания вместо выбывшего Зубарева, будет известно только после решения партийной конференции севастопольской организации “Единая Россия”.

 Павел Сысуев


Суббота, 14 сентября 2019 г. 807

Источник: Портал Информер

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