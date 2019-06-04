Депутат Заксобрания Севастополя предлагает прокуратуре проверить доходы коллег

4 июня 2019     10
Депутат Заксобрания Севастополя предлагает прокуратуре проверить доходы коллег

Депутат Законодательного собрания Севастополя Ирина Кравец предположила, что вопрос получения доходов отдельными депутатами стоит проверить прокуратуре. Об этом она заявила 4 июня в ходе пленарного заседания.

«В марте 2018 года у нас отказались от зарплаты депутаты. Что показала кампания декларирования? Потеряла (в доходах) одна депутат (Татьяна) Лобач – её доходы уменьшились в три раза. Все остальные депутаты, которые якобы отказались от зарплат, имеют доход от 188 до 225 тысяч рублей в месяц.–>

Я очень хочу узнать, на каких предприятиях платится такая зарплата, при условии, что человек, который числится на предприятии, не ходит на основное место работы, а находится в стенах Законодательного собрания? И кто то ответственное лицо, которое ведёт табель учёта рабочего времени? Это, наверное, вопрос уже к прокуратуре», – сказала парламентарий.

Она также выразила недоумение, почему вице-спикер Александр Кулагин пользуется служебным транспортом, хотя не является должностным лицом. Напомним, что в мае 2019 года депутат Виктор Посметный, который ранее получал зарплату в Заксобрании, отказался назвать журналистам место своей новой работы.

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Источник: Портал Информер

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