Депутат Заксобрания Севастополя предлагает прокуратуре проверить доходы коллег

Депутат Законодательного собрания Севастополя Ирина Кравец предположила, что вопрос получения доходов отдельными депутатами стоит проверить прокуратуре. Об этом она заявила 4 июня в ходе пленарного заседания.

«В марте 2018 года у нас отказались от зарплаты депутаты. Что показала кампания декларирования? Потеряла (в доходах) одна депутат (Татьяна) Лобач – её доходы уменьшились в три раза. Все остальные депутаты, которые якобы отказались от зарплат, имеют доход от 188 до 225 тысяч рублей в месяц.–>

Я очень хочу узнать, на каких предприятиях платится такая зарплата, при условии, что человек, который числится на предприятии, не ходит на основное место работы, а находится в стенах Законодательного собрания? И кто то ответственное лицо, которое ведёт табель учёта рабочего времени? Это, наверное, вопрос уже к прокуратуре», – сказала парламентарий.

Она также выразила недоумение, почему вице-спикер Александр Кулагин пользуется служебным транспортом, хотя не является должностным лицом. Напомним, что в мае 2019 года депутат Виктор Посметный, который ранее получал зарплату в Заксобрании, отказался назвать журналистам место своей новой работы.

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