Депутат Заксобрания Севастополя Татьяна Лобач пришла на помощь к своим избирателям

Жители микрорайона Зеленая горка в Инкермане на протяжении многих лет, чтобы выехать или заехать в населенный пункт, вынуждены преодолевать несколько километров по серпантину до ближайшего разворота – в районе Жидилова или Инкермане.

Повернуть в сторону города мешает сплошная линия разметки. Кроме того, сама дорога, ведущая к микрорайону, находится в плохом состоянии и создает аварийные ситуации.

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С такими проблемами жители Зеленой горки обратились к депутату Законодательного Собрания Севастополя Татьяне Лобач. В субботу она встретилась с севастопольцами, а уже во вторник провела выездную встречу с заместителем Севавтодора Сергеем Красюком. После осмотра территории он согласился с Татьяной Лобач и подчеркнул, что необходим ремонт участка дороги.

«В первоочередном порядке здесь, конечно, нужно будет сделать дорожный спуск, для того, чтобы сюда хотя бы мог заходить школьный автобус. Можно постепенно решить вопрос захода транспорта, подвоз людей. В Севавтодоре пообещали изыскать средства и заасфальтировать для начала данный участок», — сообщила Татьяна Лобач.

Несмотря на то, что в микрорайоне недавно одну из улиц заасфальтировали и сейчас устанавливается современная детская площадка, проблем все же пока остается много. Среди них жители Зеленой горки отметили отсутствие газа, организованного подвоза детей в школы, интернета, устойчивой мобильной связи.

На отрезанной с двух сторон от внешнего мира Зеленой горке нет даже магазина. За хлебом жители вынуждены ходить в Инкерман, преодолевая железнодорожные пути по необорудованному пешеходному переходу, каждый раз рискуя жизнью.

«Бабушки вынуждены нанимать такси и ехать на рынок, чтобы закупить себе продукты. И та единственная пешеходная дорога, которая есть, упирается в железную дорогу. Будем обращаться в Главное управление потребительского рынка и лицензирования. Здесь установка НТО, где будут продавать продукты первой необходимости, может решить много вопросов. По пешеходному переходу в рамках благоустройства тоже планируем проблему решить. Люди не должны быть отрезаны. Это наши жители Севастополя, они должны и будут жить в комфортных условиях!», — поделилась планами Татьяна Лобач.

В ближайшее время депутат планирует решить озвученные проблемы Зеленой горки.