Депутат Заксобрания Татьяна Лобач: пять лет на страже интересов предпринимателей

В последнюю субботу июля в России отмечается День работника торговли. В этом году он приходится на 27 июля. Это праздник на официальном уровне уже 7 лет отмечают работники сферы торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Праздник считают своим все те, кто задействован в закупках и продажах товаров и услуг. К ним также присоединяются студенты и преподаватели профильных учебных заведений.

В Севастополе вопросами и проблемами торговцев занимаются на всех уровнях. В правительстве их курирует управление потребительского рынка и лицензирования Севастополя, в Заксобрании – комитет по экономике. Его глава Татьяна Лобач на протяжении пяти лет уделяла особое внимание переходу сферы торговли Севастополя в российское правовое поле.

Успехи в этом направлении отмечали и на местном уровне, и на федеральном.

Продление переходного периода в работе рынков

Севастополю и Крыму продлили переходный период по переводу всех городских рынков в капитальные строения с 2020 до 2025 года. Эту инициативу Татьяны Лобач единогласно поддержал комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Законодательная инициатива севастопольского депутата была основана на многочисленных обращениях граждан.

Как пояснила Татьяна Лобач, представившая законопроект на пленарном заседании Госдумы, продление сроков предусматривает период, в течение которого на территории Республики Крыма и Севастополя допустимо использование для организации деятельности розничных рынков некапитальных зданий, а также не применяются общие требования к планировке, перепланировке и застройке рынков, их реконструкции и модернизации.

«Исходя из информации, которая поступает в Заксобрание Севастополя, розничные рынки на территории Севастополя и Республики Крым в установленные ранее сроки (до 2020 года – прим. ред.) не будут приведены в соответствие с требованиями, применяемыми действующим законодательством, что повлечет приостановление их работы и приведет к ряду негативных последствий», — сказала Лобач.

По ее словам, данная законодательная инициатива основана на многочисленных обращениях граждан, торгующих на рынках.

«Например, на рынке, который расположен на 5 км, уже в следующем году должны были бы стоять капитальные строения, но построить их до этого срока невозможно. Чтобы не было нарушений закона, мы попросили перенести сроки», — отметила она.

В Севастополе сейчас 17 рынков, на которых трудятся более 5 тысяч предпринимателей. Продление переходного периода позволит сохранить баланс интересов населения, субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность на розничных рынках и исполнительных органов госвласти, уверена депутат. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы единогласно.

Кассовые аппараты для «сезонников»

Сезонных предпринимателей в Севастополе Татьяна Лобач предложила освободить от необходимости использования контрольно-кассовой техники. Проект закона уже находится в Госдуме.

«Сейчас в Государственной Думе в первом чтении находится проект федерального закона о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации в части ослабления нагрузки на индивидуальных предпринимателей.

Там предусматривается освобождение от обязанности применения ККТ тех предпринимателей, деятельность которых имеет нерегулярный характер, в том числе и тех, кто осуществляет деятельность сезонно. То есть для севастопольских предпринимателей — это чрезвычайно актуальный вопрос», — подчеркнула Татьяна Лобач.

Она отметила, что данный федеральный закон предусматривает возможность индивидуальным предпринимателям, чей суммарный доход от ведения предпринимательской деятельности минимален и не превышает 135 тысяч 600 рублей в год (сумма, не превышающая двенадцатикратного минимального размера оплаты труда по субъекту), также быть освобожденными от обязанности применения контрольно-кассовой техники.

«Если мы рассмотрим этот вопрос во внеочередном порядке, то у нас появится возможность, в случае его принятия в первом чтении в Государственной Думе, вносить изменения перед вторым чтением. Я хотела бы внести поправку в данный законопроект и предложить увеличить размер суммарного дохода, позволяющий не применять контрольно–кассовую технику», — рассказала Татьяна Лобач.

Учитывая социальную значимость проекта и актуальность для севастопольских предпринимателей, члены постоянной комиссии Заксобрания Севастополя единогласно поддержали инициативу Татьяны Лобач.

Продажа сувениров и запрет тельняшек

Еще один проблемный вопрос, который подняла Татьяна Лобач, – это деятельность сувенирных ларьков. Они работают, для конструкций утвержден единый архетип, но ассортимент реализуемой продукции слишком мал. По этому поводу предприниматели обратились в комитет по экономике.

«На сегодняшний день в числе разрешенных к продаже лишь 20 наименований продукции. Им запрещено торговать, например, чаем, тельняшками. Предприниматели просят расширить перечень. То, что на сегодняшний день ассортимент урезан — это ограничение предпринимательской деятельности», — подчеркнула Лобач.

Она сообщила, что профильным комитетом были подготовлены соответствующие обращения в ГУП «УК оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» с просьбой увеличить ассортимент продаваемой продукции.

Решение проблем владельцев маломерных судов

В Севастополе из-за требований транспортной безопасности могут исчезнуть морские прогулки – одна из визитных карточек города. На проблему также обратила внимание Татьяна Лобач. В Заксобрание Севастополя она внесла постановление «Об обращении в Правительство РФ по вопросу внесения изменений в ФЗ, регулирующий отношения в сфере транспортной безопасности в части изменений требований, предъявляемых к маломерным судам».

«Данный проект постановления разработан на основании многочисленных обращений и жалоб от владельцев маломерных судов, экскурсоводов. Мы предлагаем комплексное решение проблем владельцев маломерных судов, которые осуществляют перевозки пассажиров.

У людей возникают проблемы с выполнением обязательств по обеспечению транспортной безопасности, и, как следствие, появляется перспектива прекращения коммерческой деятельности.

За более чем двадцатилетний срок в городе сложилась целая отрасль маломерного флота, в которой задействованы сотни севастопольцев», — заявила Лобач.

По ее словам, морские прогулки пользуются огромным спросом в Севастополе.

«Перспектива прекращения коммерческой деятельности собственниками маломерных судов в связи с несоответствием требованиям федерального законодательства по обеспечению транспортной безопасности послужило основанием для подготовки данного обращения.

Принятие данного постановления позволит обеспечить рассмотрение правительством РФ вопроса о возможности внесения изменений в ФЗ, регулирующий отношения в сфере транспортной безопасности, касающихся маломерных судов», — заявила Лобач.

Также она выступила за сохранение причала для рыбаков в Балаклаве. Терять причал, по ее мнению, нельзя даже при реализации проекта развития Балаклавы.

«Я всегда буду стоять на сохранении рыбаков в Балаклаве и причала для них. Свежая рыбка – это наша изюминка, которую ни в коем случае, как бы Балаклава не перестраивалась, уничтожать нельзя. Балаклава и рыбаки – неразделимые понятия», — сказала депутат.

Ненавязчивый сервис

На набережной Назукина в Балаклаве Татьяна Лобач предложила создать информационный центр для туристов. По ее словам, такой центр должен стать альтернативой «зазывалам» с мегафонами.

«Я выступаю за ненавязчивый сервис. Чтобы отдыхающие, заходя на набережную Назукина, не слышали из мегафонов, что предлагают прогулки, а спокойно могли пройтись, в том числе и со спящими детьми в колясках», – заявила она.

В центре, по словам Лобач, должен быть указан перечень судов, которые работают легально в Севастополе, а также их услуги. Негативно она оценила и экскурсионные столики, которые стоят на набережной. По ее мнению, людям, которые предлагают услуги, некомфортно работать весь день на солнцепеке.

В то же время депутат подчеркнула, что перед тем, как запретить предпринимателям какую-то форму работы с туристами, необходимо предоставить им альтернативу. Аналогичный способ предложения морских прогулок, по ее мнению, можно внедрить и на площади Нахимова, где отдыхающим тоже нет покоя от зазывал на морские прогулки.

Идею Татьяны Лобач поддержали в правительстве и предложили рассмотреть ее управлению культуры.

Участие в диалоге «бизнес – власть»

Татьяна Лобач – постоянный участник заседаний севастопольского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Совета предпринимателей Севастополя.

Главная их цель – рассмотрение актуальных вопросов и презентация программ развития малого предпринимательства региона, а также прямой диалог между представителями бизнеса и власти. Депутат неоднократно подчеркивала, что для развития малого и среднего бизнеса в регионе важно выстроить диалог власти и общества.

«Для нас очень важно расширять количество площадок, на которых могут свободно общаться власть и бизнес. Мы всегда рады диалогу с предпринимательским сообществом», – отметила Татьяна Лобач.

По ее мнению, самая главная проблема промышленников Севастополя – несовершенство в местном законодательстве и нежелание отдельных парламентариев города работать над изменениями в законах.

Так, по словам Татьяны Лобач, при распределении бюджета на развитие промышленности города в 2019 году было выделено критически мало средств.

«Помощь, которая оказывается в рамках программы промышленности — 11 миллионов рублей — это не то что нет денег, это просто мизер. Я пыталась когда-то доказать Алексею Михайловичу Чалому, что эта цифра для промышленных предприятий — как издевательство. Но сказали, что не надо. 10 миллионов — это даже больше, чем достаточно. Если взять хотя бы программу сельского хозяйства, то там в разы больше», — сказала Татьяна Лобач.

Также за пять лет работы в комитете по экономике Заксобрания Севастополя Татьяна Лобач помогла разработать концепцию развития виноделия (а это составная часть программы развития сельского хозяйства), вела работу над законом об уполномоченном по правам предпринимателей, а также создала брошюру — подсказку для предпринимателей, куда можно обращаться за помощью.

Источник: Портал Информер