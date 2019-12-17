Депутат от «Единой России» задержан по подозрению в убийстве

Председатель фракции «Единая Россия» в Переславле-Залесском (Ярославская область) Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя гордумы Сергея Корниенко.

По его словам, Корнилов сейчас находится в следственном отделе ОВД.

По предварительным данным, депутат Корнилов был пьян. Утверждается, что он убил 60-ти летнего таксиста, а затем попытался сжечь труп и машину погибшего.

“Депутат Переславль-Залесской городской думы седьмого созыва Владимир Корнилов объявил о выходе из фракции и Политсовета партии «Единая Россия». Также он написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата городской думы.Еще сегодня утром он присутствовал на еженедельной планерке, а во второй половине дня Владимир Корнилов стал недоступен для связи, – написал он на своей странице в сети Фейсбук, -По имеющейся информации Владимир Корнилов задержан и находится под следствием. Подробности происходящего станут известны позднее.Фракция удовлетворила заявления Владимира Корнилова”, – написал в Фейсбук депутат городской Думы города Переславля- Залесского Сергей Царев.







Вторник, 17 декабря 2019 г. 178

Источник: Портал Информер