Депутат партии «Единая Россия» открыл мемориальную доску, посвященную себе

Депутат законодательного собрания Вологодской области от «Единой России» Павел Горчаков открыл в Никольске мемориальную доску, посвященную самому себе.

Плиту повесили на фасаде районного ОВД, где Павел Горчаков занимал должность начальника в 2008 году, когда было построено здание.

Депутат гордо позирует под доской, однако, по его словам, инициатива установки плиты якобы принадлежит начальнику УВД области Виктору Пестереву.

Газета «Вологодская правда» отмечает, что, по мнению Павла Горчакова, новое помещение у полицейских Никольска появилось только благодаря его трудам.

Справка:

Родился 18 декабря 1957 года (Поселок Кумбисер Козловского лесопункта Никольского района).

С 1976 по 1978 годы проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил, в морской пехоте Северного флота.

Сентябрь 1978 года по август 1982 проходил обучение в Минской высшей школе МВД СССР.

В 1990 году направлен на учебу в академию МВД СССР.

В августе 1982 года, назначен на должность инспектора уголовного розыска отдела внутренних дел Вологодского райисполкома. Затем проходил службу на должностях участкового инспектора милиции, старшего инспектора, старшего оперуполномоченного ОУР, заместителя начальника ОУР Советского РОВД города Вологды, начальника ОУР УВД Вологодского горисполкома.

В августе 1992 года, возглавил отдел внутренних дел Никольского района.

В марте 1999 года назначен на должность заместителя начальника управления-начальника милиции общественной безопасности УВД Вологодской области.

В январе 2002 года возглавил управление внутренних дел Вологодской области.

В апреле 2011 года Указом Президента России назначен начальником УМВД России по Архангельской области.

С августа 2009 года неоднократно был командирован на территорию Северо-Кавказского региона для выполнения служебно-боевых задач в рамках проведения контртерорристической операции. С марта по май 2000 года возглавлял Мобильный отряд объединенной группировки “Восток” МВД РФ по обеспечению правопорядка в Республике Дагестан и Чеченской Республике, имея в подчинении 102 сводных отряда милиции, подразделения СОБР, ОМОН общей численностью порядка семи тысяч человек. В период 2001-2010 годов неоднократно выезжал в служебные командировки во временный отдел внутренних дел Ленинского района города Грозного. Лично принимал участие в боестолкновениях с членами незаконных вооруженных формирований.

Почетные звания и награды:

Награжден правительственными наградами, ведомственными наградами МВД, Минобороны, ФСБ и ФСО РФ. Среди наград – медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” 2-й степени, медаль “За отличие в охране общественного порядка”. Является Почетным сотрудником МВД.

За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга, награжден именным боевым оружием – пистолетом Макарова.

Источник: Портал Информер