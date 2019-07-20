Депутат реальных дел – только факты о работе Александра Брыжака

На протяжении последних лет Александр Анатольевич Брыжак – депутат Нахимовского муниципального образования Севастополя, председатель постоянной комиссии по бюджету.

Народный избранник со своими помощниками регулярно находится на своем округе, общается с людьми и ведет прием граждан.

За это время жители района узнали его как человека, который не бросает слова на ветер, а занимается реальным решением проблем своих избирателей.

По-другому относиться к своим обязанностям Александр Брыжак просто не может, так как сам проживает в этом районе, здесь живет его семья, друзья, учатся дети.

Чтобы не быть голословными, приведем лишь некоторые примеры конкретных вопросов, решенных при непосредственном участии депутата за последние 3 года.

В 2017 году стала значительно улучшаться ситуация с мусором на территории Нахимовского муниципального образования. В частности, было ликвидировано 7490 куб.м твердых коммунальных отходов.

Было устранено более 50-ти мусорных свалок, в том числе таких крупных, как:

– ул. Железнодорожная- ул. Туннельная (Мекензиевы горы) – более 1000 куб.м отходов;

– ул. Лабораторное шоссе-ул. Генерала Мельника – более 350 куб.м;

– ул. Синопская – более 250 куб.м;

– ул. Жидилова, ул. Абрикосовая – более 200 куб.м;

– ул. Муромская – более 150 куб.м;

– Бартеньевка (Северная сторона) – 300 куб.м;

– Каткартов холм – более 400 куб.м.,

– проспект Победы – около 300 куб.м. отходов.

Были подготовлены площадки для установки мусорных контейнеров по следующим адресам:

– пр-т Победы, 33;

– ул. Ген. Мельника, 9;

– ул. Южногородская, 41;

– ул. Горпищенко, 45;

– ул. Федоровская, 41;

– ул. Ген. Жидилова, 9;

– ул. Дзержинского, 37

– ул. Богданова, 28.

Одним из наиболее часто поднимаемых жителями Нахимовского района вопросов остается благоустройство территории. При участии Александра Брыжака было приобретено и установлено 64 скамейки, 49 урн, 50 вазонов для высадки цветов.

В парке у Памятника Славы войнов 2-й гвардейской армии, а также в сквере поселка Голландия у Памятника размагничивания кораблей был проведен ремонт твердого покрытия общей площадью 1774 кв. м.

Состояние дорог в спальных районах Cевастополя всегда давало поводы для недовольства жителей.

В 2017 году были отремонтированы внутриквартальные дороги по следующим адресам:

– в районе проспекта Победы, 50;

– в районе улицы Челюскинцев, 29;

– в районе улицы Симонок, 55;

– в районе от улицы Чехова мимо улицы Богданова, 18а;

– в районе от улицы Челюскинцев до улицы Надежды Краевой.

Одним из приоритетов деятельности Александра Брыжака в качестве депутата по Нахимовскому округу и председателя комиссии по бюджету остается забота о поддержании здоровья детей и молодежи.

Например, в районе дома по проспекту Победы, 20 была установлена детская игровая и спортивная площадка. На сэкономленные после проведения аукциона средства были закуплены три игровые детские и спортивные площадки по адресам: ул. Рабочая, 3-5, ул. Будищева, 54, ул. Горпищенко, 92, пр. Победы, 4.

Усилия команды Нахимовского района с участием депутата привели жителей нескольких домов к призовым местам в городских конкурсах на проведение благоустройства.

В номинации «Самый дружный двор 2017» второе место занял двор по ул. Будищева, 54. В награду жильцы получили современную воркаут-площадку. Четвертое место у дома по проспекту Победы, 39, его жители также стали обладателями спортивной площадки, а кроме того было проведено озеленение, установлены скамейки, наружное освещение.

В номинации «Самый спортивный двор» жители дома по ул. Михайловская, д. 9 получили в награду детскую площадку, проведение озеленения, установку спортивной воркаут-площадки.

Для жильцов дома по пр. Победы, д. 57 за второе место в номинации «Самый чистый двор» был проведен ремонт асфальтового покрытия, установлены скамейки, урны, наружное освещение, спортивная площадка workout, проведено озеленение территории.

В районе домов №4, 6, 8а по ул. Хрулева была отремонтирована спортивная площадка, установлена детская игровая площадка.

Третье место в номинации «Самый цветущий двор» занял дом по ул. Циолковского, д. 15. Здесь были установлены скамейки, урны, спортивная площадка workout, проведено озеленение.

По результатам конкурса «Самый дружный двор 2018», который прошел в декабре 2017 года, призеры получили сертификаты на благоустройство своих дворов по улицам:

– Охотская, 5 – второе место и сертификат на 2 млн рублей;

– Горпищенко, 134, 136 – третье место и сертификат на сумму 1,5 млн рублей;

– Ахтырская, 7, 9 – четвертое место и 1 млн рублей.

В перечень приоритетного федерального проекта «Формирование современной комфортной городской среды на территории города Севастополя» были включены такие объекты Нахимовского района, как:

– жилые дома по проспекту Победы № 3, 25, 70, 74;

– территория сквера у кинотеатра «Моряк»;

– парковая зона возле остановки общественного транспорта «Виктория», проспекта Победы, 3 и 25;

– сквер «Депортированных народов Крыма».

2018 год

В прошлом году команда Александра Брыжака по обращениям граждан добилась ликвидации 182 свалок твердых коммунальных отходов общим объемом более 15,5 тысяч кубометров.

На территории района в минувшем году на создание, содержание и уход за зелеными насаждениями было выделено более 1,6 млн рублей. Была проведена санитарная и омолаживающая обрезка 175 деревьев, снос 15 аварийных деревьев, распиливание упавших деревьев в объеме 20 м2. На территории парков и скверов был удален сорняк площадью около 500 м2.

Для защиты от вредителей, в том числе американской белой бабочки, были обработаны 1500 деревьев и кустов.

В рамках работ по благоустройству было приобретено и установлено 49 вазонов с цветами, 96 скамеек, 82 урны и 4 декоративных элемента благоустройства в виде шара (пр. Победы. ул. Надеждинцев, ул. Горького).

Также были установлены 10 контейнерных площадок для сбора мусора по следующим адресам: ул. Леваневского, 29, ул. Инженерная балка, 1, ул. Михайловская, 5, ул. Надежды Краевой, 9, ул. Гвардейская, 3, ул. Пр. Победы, 72 и 57, ул. Гвардейской, 7, ул. Адмирала Макарова, 31, ул. Гер. Севастополя, 46.

При участии депутата Нахимовского муниципального образования был осуществлен ремонт тротуаров в районе домов №10-15 по ул. Курчатова и возле дома по ул. Михайловская, 19.

В 2018 году были выполнены работы по установке и обустройству детских и спортивных площадок по следующим адресам:

– пр. Победы, д. 4-6;

– ул. Будищева, д. 50-57;

– ул. Матвея Воронина, д. 1-5;

– ул. Рабочая, 3;

– ул. Громова, 52;

– ул. Горпищенко, 98а;

– ул. Курчатова, дома №3-5;

– ул. Гранатовая – ул. Жидилова;

– ул. Энергетиков, 12а-14 (Мекензиевы горы);

– ул. Федоровская в районе домов 102-104;

– сквер пересечения ул. Жидилова и ул. Гранатовая (ул. Ген. Жидилова напротив дома №10);

– ул. Курчатова д.1-3.

Также в 2018 году Александр Брыжак способствовал проведению работ по подсыпке площадок и обустройству ограждений в районе дома №52 по ул. Громова, ул. Горпищенко, 98а, ул. Будищева, 57, пр. Победы, 4-6.

В минувшем году депутат также добился проведения работ по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог по следующим адресам:

– ул. Горпищенко, в районе дома № 29. (Муниципальный контракт от 05.06.2018 № 52-МА подрядчик АО «Севастопольское управление дорожного строительства»);

– ул. Горпищенко, в районе дома № 45. (Муниципальный контракт от 05.06.2018 № 52-МА подрядчик АО «Севастопольское управление дорожного строительства»);

– пр-т Победы, в районе дома № 39. (Муниципальный контракт от 06.11.2018 № 67-МА подрядчик «ИП Кесаян»);

– ул. Ген. Мельника (у Храма св. Ф.Ушакова). (Муниципальный контракт от 06.11.2018 №79-МА подрядчик «ООО «21 век»).

2019 год

В текущем году Александр Брыжак продолжает активно работать по решению проблем своего округа. Так, по вопросу ликвидации твердых коммунальных отходов, в Нахимовском районе было выявлено около 35 свалок, которые будут вывезены после заключения контракта с региональным оператором ООО «Благоустройство».

Проведены мероприятия по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в районе ул. Энергетиков, ул. Жидилова, ул. Каманина, ул. генерала Мельника, ул. Каманина, ул. Громова (в районе причала), пересечения ул. Кряжева и ул. Украинская, перекрестке улиц Тельмана и Кряжева, в районе домов №№15, 26,62 по ул. Силантьева, ул. Липовенко, ул. Мищенко – ул. Дорожная (пересечение), ул. Инженерная, 2.

В рамках организации работ по благоустройству территории при участии депутата были закуплены 105 уличных скамеек, 5 бетонных цветочных комплексов, 20 скамеек с навесом, 3 стола-скамейки для отдыха, 20 уличных диван-качелей, 17 металлических урн, 10 бетонных фигур сказочных героев. Также планируется закупка элементов благоустройства в районе дома 19 по ул. Михайловская.

В ходе работ по благоустройству округа был отремонтирован тротуар в районе Ушаковой балки от ул. Макарова до детской площадки, по ул. Горького, в ближайших планах – участок по ул. Циолковского-Челюскинцев.

Также отремонтированы дороги в районе домов 53, 55, 56, 57, 58, 60 по ул. Симонок, в районе домов №36, 42, 44, 46 по улице Жидилова, проспекта Победы, 23 и 76.

Особое внимание команда Александра Брыжака продолжает уделять обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок.

В частности, уже заключен муниципальный контракт на строительство детской площадки в районе дома 26 по ул. Рабочей, на улице Гранатной размещено футбольное поле, построена детская площадка на ул. Инженерной, 4.

За второе место на общегородском конкурсе в номинации «Самый спортивный двор» по ул. Михайловская, 9, жильцы стали обладателями детской и воркаут-площадки, также здесь будет проведено озеленение территории.

При участии депутата выделены средства для высадки зеленых насаждений при создании сквера в районе дома 19 по ул. Михайловской, ул. Жидилова, ул. Гранатная. Также проводятся мероприятия по высадке и уходу за зелеными насаждениями, в основном – на Северной стороне.

Несмотря на такой список достижений, останавливаться на этом Александр Брыжак не собирается.

Работа на округе проводится постоянно, прием граждан депутат Нахимовского муниципального образования проводит в здании средней общеобразовательной школы №50 в первый и третий четверг месяца с 17:00 до 18:00.

В течение 24 часов Александр Брыжак на связи со своими избирателями:

т. +7978 860 03 03 (колл-центр) с 9:00-17:00;

т. +7978 790 41 13 – помощник Максим Сергеевич;

т. +7978 763 17 37 – помощник Наталья Валерьевна.