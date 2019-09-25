Депутат Шербакова опять «пошла по кругу»

70% процентов севастопольцев не принимали участия в выборах депутатов Законодательного собрания города второго созыва.

В этом смысле, с точки зрения арифметики, выбранные народные депутаты представляют интересы меньшинства народа города.

С точки зрения так называемой сути самой демократии, декларирующей власть большинства народа через своих представителей, то есть депутатов, и подчинении этой власти меньшинства – прошедшие в Севастополе выборы демократией не могут являться.

И не только не явкой людей на выборы, но и далёкой от кристальной честности и прозрачности предваряющей выборы процедуры выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты. Прежде всего, так называемых вне партийных самовыдвиженцев и так называемых непарламентских партий.

Демократия, как оказалось, создаёт неравные стартовые условия для желающих поучаствовать в выборах, отправляя одних через мутное сито сбора подписей, других — допуская к выборам автоматически.

Объяснение, что раз люди сами не пришли, а должны были, то всё правильно, выборы легитимны, не может быть правильным по одной простой причине, а именно: люди ничего никому не должны.

А должны быть такие законы – согласно постулатов демократии – по которым выборы считаются состоявшимися только в том случае, если в них приняли участие 50% + 1 голос от количества человек, имеющих право выбирать.

Если такового количества нет – то назначаются новые выборы. И так до того раза, пока закон демократии БУДЕТ ИСПОЛНЕН в полном объёме.

Если «такой раз» никак не наступает, тогда надо менять властную систему управления в обществе на иную, отличную от демократии.

Существующий же закон о проведении выборов, считающий их состоявшимися при любой количественной явке граждан, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ сути и принципам декларированной демократии, как власти большинства.

А современные законы выборов придуманы теми самыми законодателями, которые именуются народными депутатами. Круг замкнулся демократической петлёй на шее народа.

И смешно и грустно – одновременно.

Ладно, с грустным закончили…

Теперь поговорим о весёлом.

Нет, не для народа – для депутата.

Не разделяя радости и, соответственно, хорошего и весёлого настроения Т.Щербаковой от второго своего захода в народные депутаты со всеми причитающимися для депутатов льготами и преференциями, тем не менее – радость её вполне понимаю.

Т.Щербакова стала депутатом не по причине своих исключительных и подтверждённых прошедшим периодом депутатства управленческим способностям, организационным талантам и искренним радением за нужды севастопольцев, а исключительно по причине особых технологий, при помощи которых при демократии порой воочию осуществляется формула: «И кухарка может управлять государством».

Но формула эта оказывается нежизнеспособной и лукавой. Как, видимо, и вся демократия в целом.

Опросы, проводимые как журналистами, так и представителями различных аналитических институтов на 5 избирательном округе, откуда Т.Щербакова вошла во власть, констатировали независимо друг от друга, что Татьяну Щербакову почти никто не знает, а многие избиратели даже не слышали её имя.

Некоторые обращали внимание на то, что «слугу народа» видели вживую лишь однажды – в 2014 году, когда проходили первые выборы в Заксобрание Севастополя.

Как говорили римляне: «Vox populi vox Dei», то есть: голос народа – голос Бога.

Послушаем этот голос:

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«Русская весна» 2014 года, сделанная чужими руками без всякого весомого участия в тех событиях Т.Щербаковой, однако сделала саму Т.Щербакову обладательницей той самой скатерти-самобранки из сказки, её саму попавшей во властную сказку.

Это наглядная иллюстрация уже другой формулы, которая гласит: «Порой важно оказаться в нужное время в нужном месте».

Нужное место – это рядом с А.Чалым, нужное время – возвращение Крыма и Севастополя в родную гавань.

При возвращении в родную гавань и благодаря демократии 24 совершенно заурядных человека стали обладателями власти и получателями весьма приличных финансовых вознаграждений. Приличных и с позиции их предшествующего существования, и с позиции существования большинства жителей города сейчас.

Информация к размышлению: за 2018 год депутат Т.Щербакова задекларировала доход в размере 2 262 879,02 рублей. Это приблизительно по 189 000 рублей в месяц.

Понятное дело, что никакой вины в этом самой Т.Щербаковой нет, а существует та самая случайность на миллиард выпавшая ей, которая выпадает выигрышным лотерейным билетом неожиданно и вдруг. По принципу: дают – бери.

Но между выигрышем в лотерею и точно таким выигрышем «на шару» депутатского кресла, существует пропасть между смыслами и содержанием того и другого выигрыша.

Выигрыш в лотерею ты по праву тратишь на себя, а вот выигрыш депутатского кресла обязан тратить на людей, выполняя наказы тех, кто помог тебе это самое кресло выиграть.

Ведь именно в этом смысл демократии или я чего-то путаю? Что ж, если путаю – в комментариях умные люди расскажут, в чём моя ошибочность восприятия демократии.

Сегодня, вторично выиграв во властную лотерею, депутат Т.Щербакова опять повторяет то, что говорила пять предыдущих лет, а именно: о проблеме легализации прав севастопольцев, живущих в общежитиях.

Слушая Т.Щербакову невольно задумываешься, а чем же депутат занималась 5 предыдущих для решения данной проблемы лет?

Переговаривалась все эти годы с коллегами народными депутатами из других регионов?

Бесспорно, переговоры – дело хорошее. Но только в том случае, если они по делу и на пользу людям. Тем людям, которым депутат обязалась служить.

Иначе, зачем же тогда она пошла в депутаты?!

Зачем надо было с кем-то 5(!) лет(!) переговариваться, вместо того, чтобы вооружившись статьёй 7 федерального закона № 189 от 2005 года, по которому в Жилищном кодексе бывшие ведомственные общежития были признаны муниципальной собственностью, приступить к реальной помощи людям из «общаг» во всеоружии этого закона? И делать это, засучив рукава, с 2014 по 2019 годы.

Что-то мешало депутату Т.Щербаковой?

Да, конечно мешало!

Мешали офицерские балы на Михайловской батарее.

Про эти вульгарные мероприятия с претензией на утончённость дворянских образов, изысканность аристократических вкусов и проявление особого патриотизма сказано много разного.

Но не озвучено главного!

Оно состояло в том, что именно благодаря этим балам севастопольцы и узнавали о том, что в нашем городе существует депутат Т.Щербакова.

Ибо никакого иного для людей источника информации о том, что такой депутат имеется в природе Законодательного собрания города, не было.

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Почему на эти балы «чести, достоинства и благородства» никогда не звали жителей «общаг», ветеранов, куда и кому уходили благотворительные итоги от вальсирующих «сливок общества» – кто ж знает?!..

Вот и мы не знаем, почему сын депутата Т.Щербаковой отказался служить в российской армии рядом с офицерами, о которых депутат в стиле смысловых галлюцинаций рассуждала, как о возрождении традиций странными словами: «мы все оттуда».

Как было «там» и «откуда» сама Т.Щербакова – не ведаем. А вот как «оно с ней» происходит сейчас – видим:

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Увы, политическая карьера депутата Т.Щербаковой продолжилась в нашем городе, хотя 5 лет предыдущих переговоров с другими регионами и балов достойно увенчали оценку депутатской деятельности Т.Шербаковой на улицах нашего города вполне доступной и наглядной формой.

Конечно, и здесь вкус хромает в изложении оценки деятельности депутата Т.Щербаковой. И здесь явно не хватает изысканного аристократизма вместо дули. И здесь патриотизм, тихим шорохом шурша, ушёл в песок мыса Песчаный.

Но здесь присутствует главное, а именно – правда.

Потому что если бы на борде была отображена кривда и наговор на депутата Т.Щербакову, порочащие её честь, достоинство и профессиональные качества, то она обратилась бы в суд, в полицию, прокуратуру с требованием найти и наказать охальников.

И была бы совершенно права! Но она не обратилась…

Раз не обратилась и не опровергла – то и понимай, как хочешь: правда или кривда была изложена на том борде. Я так понял, что на борде — правда.

А кто-то, вероятно, понял по-другому, тем самым дав себя обмануть, и снова выбрал в депутаты Законодательного собрания города Т.Щербакову от партии «Единая Россия».

Где она с новой энергии опять вспомнила про людей из общежитий:

Видя, как Т.Щербаков отработала свою предыдущую депутатскую каденцию, вполне возможно, что привлечение будет растянуто на последующие 5 лет. Эти годы будут долбить алгоритмом один дом в назидание остальным 91.

Владимир Сидоров,

севастополец с 1967 года

Источник: Портал Информер