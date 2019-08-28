Дерзкое ограбление в Феодосии

28 августа 2019     17
Дерзкое ограбление в Феодосии

Полицейские Феодосии приняли заявление от жителя Волгоградской области, в отношении которого было совершено ограбление с применением силы.

По словам пострадавшего, в кафе к нему подошел незнакомый мужчина, нанес несколько ударов и сорвал сумку, из которой достал кошелек и скрылся. Там находилась сумма в размере 3 800 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан ранее судимый 30-летний житель Керчи, приехавший в Феодосию на отдых.

«Полицейские установили, что в ночное время в одном из кафе на Набережной Десантников, керчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений схватил заявителя за воротник одежды, повалил его на землю, после чего нанёс многочисленные удары руками в лицо. Забрав у потерпевшего сумку с кошельком, злоумышленник скрылся с места преступления», — заявили в пресс-службе МВД России по Республике Крым.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж совершенный с применением насилия).

Керчанину грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.


Среда, 28 августа 2019 г. 135

Источник: Портал Информер

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