Дети в саду спали на голом полу

24 сентября 2019     11
Дети в саду спали на голом полу

В детском саду в городе Пермь детям пришлось спать на полу. Это выяснилось во время внеплановой проверки, которую в частном учреждении провел Роспотребнадзор. Об этом сообщает сайт областного управления судебных приставов.

“Конструкция окон не предусматривает возможность организации проветривания помещений, сон детей организован на полу, не организовано медицинское наблюдение за детьми и сотрудниками. Выявленные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью детей”, — говорится в сообщении.

Проверка также показала, что несколько детей, посещавших этот сад, заболели коклюшем.

По решению суда судебные приставы приостановили работу детского сада на 30 суток, здание опечатали.


Вторник, 24 сентября 2019 г. 236

Источник: Портал Информер

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Дети в саду спали на голом полу
Дети в саду спали на голом полу

В детском саду в городе Пермь детям пришлось спать на полу. Это выяснилось во время внеплановой проверки, которую в частном учреждении …



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