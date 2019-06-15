Дети Донбасса пройдут курс реабилитации в Крыму

Крымский пансионат «Форосский берег» примет на оздоровление 50 детей из ДНР, получивших ранение под обстрелами. Об этом сообщили в аппарате советника главы ДНР по правам ребенка.

«Сегодня мы отправили 50 детей со всей республики, которые получили ранения в результате обстрелов со стороны украинской армии, на отдых в Крым. Они пройдут десятидневный курс оздоровления в пансионате «Форосский берег» в Форосе», – сообщили в аппарате главы ДНР.

Возраст детей – от 5 до 14 лет, в Крым они отправились в сопровождении родственников.

Крым ежегодно принимает на отдых и оздоровление детей из республик Донбасса. В этом году крымские здравницы также приняли на оздоровление детей из Сирии.