Дети Донбасса пройдут курс реабилитации в Крыму

15 июня 2019     27
Дети Донбасса пройдут курс реабилитации в Крыму

Крымский пансионат «Форосский берег» примет на оздоровление 50 детей из ДНР, получивших ранение под обстрелами. Об этом сообщили в аппарате советника главы ДНР по правам ребенка.

«Сегодня мы отправили 50 детей со всей республики, которые получили ранения в результате обстрелов со стороны украинской армии, на отдых в Крым. Они пройдут десятидневный курс оздоровления в пансионате «Форосский берег» в Форосе», – сообщили в аппарате главы ДНР.

Возраст детей – от 5 до 14 лет, в Крым они отправились в сопровождении родственников.

Крым ежегодно принимает на отдых и оздоровление детей из республик Донбасса. В этом году крымские здравницы также приняли на оздоровление детей из Сирии.

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Источник: Портал Информер

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