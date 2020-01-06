«Дети, инвалиды. Сироты, крепостные, холопы». Жириновский раздавал деньги всем желающим (ВИДЕО)

Глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский решил лично поздравить россиян с Новым годом и раздал на Красной площади им деньги.

Прямой эфир он разместил в Instagram, видео разлетелось в СМИ.

Собравшиеся просили Жириновского о совместном селфи и желали счастья в новом году. Глава ЛДПР общался очень вежливо и соглашался сделать фото. После достал из кармана пачку денег номиналом по тысяче рублей и стал их раздавать: «Идите, покупайте подарки!».

«Дети, инвалиды. Кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — приговаривал Жириновский.

Его помощники наводили порядок: «Не затопчите детей. Взяли — отходите».

Граждане, пришедшие на площадь, вели себя спокойно, а после сопроводили Жириновского к палатке, где он купил чебуреки и угостил всех желающих.







Понедельник, 6 января 2020 г. 865

Источник: Портал Информер