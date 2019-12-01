Дети нашли вмерзшего в лед младенца

В Саратовской области школьники обнаружили тело младенца, вмерзшего в лед. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Инцидент произошел в городе Красный Кут 30 ноября. Дети, игравшие у реки Еруслан, увидели во льду странный предмет и позвали взрослого. Тот с помощью подручных средств извлек изо льда тело новорожденной девочки без признаков жизни.

По предварительным данным тело младенца пробыло в воде около месяца. Проводится доследственная проверка.







Воскресенье, 1 декабря 2019 г. 276

Источник: Портал Информер