Дети российских чиновников легализуют отцовские капиталы, создают коррупционные схемы и даже сколачивают банды

Кто сказал, что российская “золотая молодежь” живет беззаботно? Многие представители этой касты трудятся, не покладая рук. Благо, рабочим местом и чином родители не обидели. О нравах отпрысков российской элиты рассказывается в материале “Компромат групп”.

Антон Натаров

Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров (ЛДПР) дал своему сыну Антону все, что мог: образование в МГИМО, работу в Минфине еще до окончания ВУЗа.

Антон Натаров отцовские уроки усвоил.

В 26 лет он уже стал советником губернатора Красноярского края, а в марте этого года — главным фигурантом так называемого “дела ЛДПР”.

Как полагают следователи, Антон Натаров и бухгалтер красноярского отделения ЛДПР Денис Бундюк решили во время подготовки к Универсиаде залезть в государственный карман.

Антон Натаров

По версии следствия, четверо подозреваемых, в отношении которых возбуждено уголовное дело по ч.4 статьи 160 (присвоение или растрата), присвоили не менее 4 млн рублей.

Несмотря на то, что обвиняемым грозит до 10 лишения свободы, Антон Натаров традиционно помещен под домашний арест.

За это время папа успеет проинструктировать наследника, как правильно себя вести.

Сумел же Натаров-старший уйти от ответственности в 2003 году, когда в Красноярске прогремело расследование хищения бюджетных средств через компанию «УралЕвроМаркет», в учредителях которой значился Натаров-старший.

Тогда за будущего депутата Госдумы в тюрьму сел его шурин. Может, и сейчас найдут подходящую кандидатуру.

Дмитрий Сазонов

Сложнее будет найти стрелочника сыну председателя самарской облдумы Виктора Сазонова, обвиняемому в получении взятки. Впрочем, ему не нужно прикрываться должностью отца.

Дмитрий Сазонов

Дмитрий Сазонов фигура в области заметная. Экс-глава управления вневедомственной охраны Нацгвардии по Самарской области оказался настолько самостоятельным, что следователям предстоит разобраться не только во взятках бывшего росгвардейца, но и в возможных связях с ОПГ «Законовские».

Отметим, в 2018 году Сазонов-младший был взят с поличным при получении 100 тыс. рублей. Однако у него уже имеются два загородных дома, а у дочери Дмитрия Сазонова есть собственный ресторан, в котором и проходила судьбоносная встреча.

Быть может, всем трем поколениям Сазоновых придется давать объяснения о происхождении своего имущества.

Тем не менее Сазоновы не теряют самообладания. Дмитрий Сазонов даже во время задержания проявил смекалку и ловкость: он симулировал сердечный приступ.

Любовь Овчинникова

21 августа в Ленинском районном суде Воронежа начались слушания по делу в отношении дочери экс-главы Новоусманского района Владимира Чернышова Любови Овчинниковой.

Заботливо пристроенная папой руководить районным подразделением ФГУП «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости — федеральное бюро технической инвентаризации» дочь действительно оказалась лидером — правда, организованной преступной группы.

По версии следствия, Овчинникова вместе с рядом других чиновников района мошеннически похитила более 10 участков земли у инвалидов, сирот и других льготников, имеющих право на бесплатное получение земли.

Все это они затем перепродали, получив за свои участки в Новоусманском районе (одном из самых дорогих и активно застраиваемых) буквально пару тысяч рублей.

Любовь Овчинникова

До неприличия простая схема действовала в течение 5 лет, и все это время у следователей не было недостатка информации.

Воронежский юрист Сергей Александров многократно писал заявления в правоохранительные органы по данному поводу. В его обращениях — конкретные фамилии получателей земли и неизменно — фамилия Владимира Чернышова, которого он считает реальным куратором преступной схемы. Все эти годы над обращениями Александрова откровенно смеялись.

На справедливость в Новоусманском районе не рассчитывает никто. Следователи тщательно избегают упоминания высокопоставленного папеньки Любови Овчинниковой.

Подсудимая же, пребывавшая с 2017 года под домашним арестом, не теряла времени даром и теперь ждет двух радостных событий: ребенка и отсрочки исполнения приговора до достижения ими 14 лет.

На практике это означает полное освобождение. Тем более, что судьи Ленинского райсуда Воронежа, по данным Сергея Александрова, тоже небезупречны и «своих» в беде не бросят.

Алла Черномырдина

Иногда все же дети чиновников настолько убедительны в проявлении чувств, что это приводит их на скамью подсудимых. Так, четыре года назад в Оренбурге за покушение на убийство полицейского осуждена дочь экс-директора ГКУ жилищного, коммунального и социального строительства Оренбургской области Алла Черномырдина.

Девушка была так оскорблена обвинениями отца в получении взятки и обысками в семейном гнезде, что едва не перерезала горло начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области.

Алла Черномырдина

Отцу Асхату Зиганшину выпад дочери не помог. Его приговорили к 10 годам в колонии строгого режима, Черномырдина отделалась пятью годами общего режима с ограничением свободы сроком на один год. Кажется неправдоподобно гуманным? Ничего подобного!

Виталий Теряев

У некоторых российских чиновников точка невозврата уже давно пройдена. Начальник управления МЧС по Свердловской области Виктор Теряев уже вряд ли перевоспитает своего 34-летнего сына.

Виктор и Виталий Теряев

Остается только не подпускать самого Виталия Теряева к детям: сына чиновника уличили в сутенерстве. Сейчас ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Даже в этих делах Теряев не хотел слишком напрягаться, подыскивая работниц прямо в соцсетях. Некоторые, судя по всему, предложение не оценили.

Источник: Портал Информер