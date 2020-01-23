Дети севастопольцев учились красиво писать (ФОТО)

23 января 2020     21
Дети севастопольцев учились красиво писать (ФОТО)

23 января ко Всемирному дню ручного письма (Дню почерка) во Дворце культуры рыбаков открылась творческая мастерская каллиграфического почерка для десятиклассников СШ №49.

«Известно, что почерк является своеобразным зеркалом личности человека, в котором отражается его характер и темперамент. Писать красиво умеет далеко не каждый. Более того, аккуратный и разборчивый почерк сегодня становится всё большей редкостью. Эта дата учреждена с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о неповторимости почерка каждого человека. Всё больше погружаясь в мир цифровых технологий, мы стали забывать, какую радость несет в себе письмо или открытка, написанные от руки. Очень жаль, что в современном мире мы всё реже пользуемся ручкой для написания писем или деловых бумаг», — рассказала ведущая мероприятия, начальник отдела культурно-досуговой деятельности М.Сидорец.

Участники творческой мастерской узнали много интересной и полезной информации об истории бумажных писем, познакомились с фрагментами личной переписки выдающихся исторических личностей.

Старшеклассники старательно выводили буквы, записывая подготовленные для них тексты литературных писем из произведений А. Куприна «Гранатовый браслет» (письмо Желткова к Вере Николаевне), А.С.Пушкина «Капитанская дочка»(письмо Андрея Гринева к сыну Петру и к слуге Савельичу ), Н.В.Гоголя «Ревизор» (письмо Хлестакова к другу Тряпичкину).

Подводя итоги, были объявлены имена победителей конкурса на самый красивый почерк : I место — В.Сиромля, II место — А.Чунжина, III место — П. Роза.

Очень хочется верить в то, что после сегодняшней встречи школьники осознают потребность и важность возвращения к традиции писать родным, друзьям, знакомым добрые слова и пожелания собственноручно.

Отдел информации ДКР
Фото Екатерины Мокрецовой



Четверг, 23 января 2020 г. 433

Источник: Портал Информер

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