Дети севастопольцев учились красиво писать (ФОТО)

23 января ко Всемирному дню ручного письма (Дню почерка) во Дворце культуры рыбаков открылась творческая мастерская каллиграфического почерка для десятиклассников СШ №49.

«Известно, что почерк является своеобразным зеркалом личности человека, в котором отражается его характер и темперамент. Писать красиво умеет далеко не каждый. Более того, аккуратный и разборчивый почерк сегодня становится всё большей редкостью. Эта дата учреждена с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о неповторимости почерка каждого человека. Всё больше погружаясь в мир цифровых технологий, мы стали забывать, какую радость несет в себе письмо или открытка, написанные от руки. Очень жаль, что в современном мире мы всё реже пользуемся ручкой для написания писем или деловых бумаг», — рассказала ведущая мероприятия, начальник отдела культурно-досуговой деятельности М.Сидорец.

Участники творческой мастерской узнали много интересной и полезной информации об истории бумажных писем, познакомились с фрагментами личной переписки выдающихся исторических личностей.

Старшеклассники старательно выводили буквы, записывая подготовленные для них тексты литературных писем из произведений А. Куприна «Гранатовый браслет» (письмо Желткова к Вере Николаевне), А.С.Пушкина «Капитанская дочка»(письмо Андрея Гринева к сыну Петру и к слуге Савельичу ), Н.В.Гоголя «Ревизор» (письмо Хлестакова к другу Тряпичкину).

Подводя итоги, были объявлены имена победителей конкурса на самый красивый почерк : I место — В.Сиромля, II место — А.Чунжина, III место — П. Роза.

Очень хочется верить в то, что после сегодняшней встречи школьники осознают потребность и важность возвращения к традиции писать родным, друзьям, знакомым добрые слова и пожелания собственноручно.

Отдел информации ДКР

Фото Екатерины Мокрецовой







Четверг, 23 января 2020 г. 433

Источник: Портал Информер