Детские сады Севастополя готовят к новому учебному году

В 73 детских садах города в рамках подготовки к новому учебному году ведутся работы, в том числе и по капитальному ремонту, налаживается система безопасности, закупается новое оборудование.
В частности, в дошкольных учреждениях до конца лета планируется отремонтировать группы, пищеблоки, ограждения, прачечные, системы отопления и водоснабжения, смонтировать охранную сигнализацию.
Для проведения ремонта пищеблоков и прачечных была приостановлена работа 15 детских садов, воспитанники которых переведены в близлежащие сады
В Севастополе работает всего 78 дошкольных образовательных учреждения, которые посещают почти 20 тысяч детей.
Источник: Портал Информер
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