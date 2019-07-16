Детские сады Севастополя готовят к новому учебному году

В 73 детских садах города в рамках подготовки к новому учебному году ведутся работы, в том числе и по капитальному ремонту, налаживается система безопасности, закупается новое оборудование.

В частности, в дошкольных учреждениях до конца лета планируется отремонтировать группы, пищеблоки, ограждения, прачечные, системы отопления и водоснабжения, смонтировать охранную сигнализацию.

Для проведения ремонта пищеблоков и прачечных была приостановлена работа 15 детских садов, воспитанники которых переведены в близлежащие сады

В Севастополе работает всего 78 дошкольных образовательных учреждения, которые посещают почти 20 тысяч детей.