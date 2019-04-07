Детскому футболу в Крыму – быть: министр спорта

В Республике планируют создать Академию футбола. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказала министр спорта РК Ольга Торубарова.

«Вчера в министерстве спорта РФ проходило совещание по развитию и созданию Академии футбола в Крыму. Есть полное понимание того, что для Крыма это необходимо для развития одного из самых зрелищных и массовых видов спорта. Академия футбола привлечет большое количество детей, которые еще не заняты ни в каком спорте», — пояснила министр.

По её словам, инициатива по созданию детской Академии футбола нашла поддержку у главы Республики Сергея Аксенова. «Думаю, при такой поддержке мы эту тему разовьем: детскому футболу в Крыму – быть. И, может быть, мы даже вырастим когда-нибудь своего чемпиона», — добавила Ольга Торубарова.



crimea.ria.ru