Джеки Чан выплатит $143000 автору лекарства от смертельного коронавируса

Премию в 1 млн юаней ($143000) за разработку эффективного лекарства против нового коронавируса готов выплатить знаменитый актер китайского происхождения Джеки Чан, об этом он сообщил на своей странице социальной сети Weibo.

По словам актера, его родная страна страдает.

Он в данный момент жертвует медицинские маски, защитную одежду и постоянно ищет возможности поставок этих материалов в Китай. Также старается популяризировать знания о профилактике нового коронавируса, — делится своими мыслями Джеки Чан.

Актёр надеется, что его «наивная» идея выплатить премию в 1 млн юаней тому, кто разработает эффективное лекарство против коронавируса нового типа, независимо от того, кто это сделает, отдельный специалист или организация, поможет делу.

«Пожалуйста, поймите меня. Это не много денег. Я не хочу видеть пустые улицы, которые должны были быть процветающими. Я не хочу видеть грустных людей, которым следовало бы наслаждаться жизнью. Я хочу, чтобы граждане Китая уверенно шагали вперед!» — добавил Джеки Чан.







Суббота, 8 февраля 2020 г. 284

Источник: Портал Информер