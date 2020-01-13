Директор московской школы задержана по подозрению в подготовке убийства жены депутата

По уголовному делу о покушении на убийство жены депутата муниципального собрания Академического района Москвы Михаила Хананашвили задержаны три человека. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил источник в правоохранительных органах.

Среди фигурантов — директор частной школы «Русский Гарвард» Василина Маслова.

Образовательное учреждение на юге Москвы основано в 2012 году, специализируется на изучении иностранных языков, в том числе японского.

Также в преступлении подозреваются 21-летний студент Российского экономического университета имени Плеханова и 20-летняя безработная жительница Москвы.Нападение на Светлану Хананашвили, работающую бухгалтером в коммерческой фирме, было совершено вечером 9 января возле ее дома на улице Шверника. Преступники ударили женщину ножом. Медики оценивали ее состояние как крайне тяжелое.

«Очень большая потеря крови из-за того, что задели шею в левой части», — сообщил депутат о подробностях покушения на свою жену.

После нападения было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мотив преступления пока не известен.







Понедельник, 13 января 2020 г. 82

Источник: Портал Информер