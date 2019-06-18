Для «Самбо-70» Севастополь особенный регион

Генеральный директор ГБОУ “Центр спорта и образования “Самбо-70”, депутат Мосгордумы, президент Федерации самбо Москвы, первый вице-президент Всероссийской федерации самбо Ренат Лайшев в составе делегации российской столицы принимал участие в праздновании Дня города Севастополя.

В рамках визита он встретился с исполнительным директором Федерации дзюдо и членом правления Федерации самбо Севастополя Романом Семенихиным, членами правления городских Федераций дзюдо и самбо Сергеем Потемкиным и Кириллом Сомовым.

Обсуждались вопросы развития и популяризации национального вида борьбы самбо в городе-герое, участие севастопольских самбистов в турнирах, проводимых под эгидой Федерации самбо Москвы, перспективы открытия в Севастополе филиала крупнейшей в РФ спортивной школы “Самбо-70”.

По словам Рената Лайшева, Севастополь традиционно является для Москвы особенным регионом, а “Самбо-70” оказывала поддержку местной школе самбо еще во времена Украины.

От имени федерации самбо Роман Семенихин пригласил команду школы “Самбо-79” на всероссийские традиционные турниры по самбо, которые проходят в городе – памяти Героя Советского Союза Даниила Одинцова и посвященный воссоединению Крыма с Россией.

Во встрече также участвовал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, который от имени столичных депутатов поздравил севастопольских спортсменов с Днем города и вручил Роману Семенихину памятный адрес.

Справка:

В стенах всемирно известной спортивной школы “Самбо-70” на данный момент учатся и тренируются более 16 тысяч воспитанников, выступающих в 22 видах спорта.

Почти за полвека своего существования педагогический коллектив ГБОУ “Самбо-70” воспитал 1100 мастеров спорта СССР и России, 236 мастеров спорта международного класса, 67 заслуженных мастеров спорта.

Среди них чемпионы и призеры Олимпийских игр, европейских и мировых первенств.

В разное время в “Самбо-70” обучались такие известные спортсмены, как Александр Михайлин, Дмитрий Носов, Юлия Липницкая, Елена Замолодчикова, Алина Загитова, Елена Медведева и многие другие.