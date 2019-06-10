Для Севастополя приобретут пять пассажирских катеров

На сегодняшнем заседании правительство Севастополя одобрило заключение лизингового контракта на приобретения пяти новых катеров.

«В рамках реализации программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта, по итогам проведения процедуры закупки на приобретение в лизинг морских пассажирских судов, «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» заключит долгосрочный государственный контракт с единственным поставщиком ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», – сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

По его словам, новые катера станут современными аналогами нынешних пассажирских судов.

«По сути это аналог имеющихся катеров только в современном виде: параметры рассчитаны под причалы, оптимальная вместимость – 250 человек», – пояснил Игорь Титов.