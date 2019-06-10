Для Севастополя приобретут пять пассажирских катеров

10 июня 2019     25
Для Севастополя приобретут пять пассажирских катеров

На сегодняшнем заседании правительство Севастополя одобрило заключение лизингового контракта на  приобретения пяти новых катеров.

«В рамках реализации программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта, по итогам проведения процедуры закупки на приобретение в лизинг морских пассажирских судов, «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» заключит долгосрочный государственный контракт с единственным поставщиком ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», – сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

По его словам, новые катера станут современными аналогами нынешних пассажирских судов.

«По сути это аналог имеющихся катеров только в современном виде: параметры рассчитаны под причалы, оптимальная вместимость – 250 человек», – пояснил Игорь Титов.

Напомним, в конце мая возобновлены рейсы катеров по маршруту «Город-Инкерман» с заходом в поселок Голландию. 

Источник: Портал Информер

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