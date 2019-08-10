Для Севастополя строительство – важная часть экономики, которая выступает драйвером развития города

10 августа 2019     16
Для Севастополя строительство – важная часть экономики, которая выступает драйвером развития города

Уважаемые работники строительной отрасли Севастополя!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Он объединяет всех участников строительного рынка — строителей, проектировщиков, изыскателей, архитекторов, инженеров и представителей других специальностей.

Для Севастополя строительство – важная часть экономики, которая выступает драйвером развития города.

Мы уделяем большое внимание строительству и реконструкции объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Быстрыми темпами идет жилищное строительство, как коммерческое, так и социальное.

Вашими стараниями улучшается жизнь горожан, создаются новые рабочие места, благодаря вашим золотым рукам Севастополь становится одним из самых красивых и комфортных городов России.

Профессия строителя – одна из самых почетных и уважаемых в обществе. За каждым строительным проектом – домом, школой, детским садом – стоят трудолюбивые и преданные своему делу люди. Именно вы закладываете фундамент достойной жизни, создаете облик городов и сел, от вас зависят комфорт и уют тех мест, где мы живем.

Сегодня перед севастопольскими строителями стоят важные задачи – это поиск новых инженерных решений, внедрение современных технологий, модернизация строительного комплекса и повышение квалификации.

В этот день особые слова благодарности хочется сказать ветеранам строительной отрасли региона. От вас молодежь перенимает всё лучшее, учится трудиться на благо своего города и всей страны.

От всей души желаю всем строителям, архитекторам и проектировщикам успехов, интересных проектов и новых достижений. Счастья Вам, крепкого здоровья и благополучия.

Глава Ленинского муниципального округа Севастополя

Антон Тицкий 


Суббота, 10 августа 2019 г. 78

Источник: Портал Информер

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