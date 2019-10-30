Для флота РФ строят не имеющие аналогов в мире военные корабли

30 октября 2019     15
Для флота РФ строят не имеющие аналогов в мире военные корабли

В России для нужд флота серийно строятся не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны, а также несколько больших десантных кораблей и многоцелевых фрегатов дальней морской зоны. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов.

По его словам, «новейшие корабли противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире», строятся сейчас на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде ведёт строительство больших десантных кораблей проекта 11711, а на «Северной верфи» строятся «несколько многоцелевых фрегатов дальней морской зоны и последующие их модификации».

По словам адмирала, все эти корабли «выполнены из монолитного стеклопластика, отличаются увеличенной прочностью, манёвренностью и живучестью».

Также он сообщил, что в Петербурге и Татарстане сейчас «активно строятся малые ракетные корабли проекта 22800».

Ранее американский журнал The National Interest составил список пяти «самых смертоносных» российских боевых кораблей.

По мнению авторов статьи, сегодня Россия довольно активно занимается совершенствованием своего флота и использует для этого эффективные новшества.

Благодаря такой политике российский флот имеет «высококлассные суда», которые представляют серьёзную угрозу для потенциального противника.



Среда, 30 октября 2019 г. 119

Источник: Портал Информер

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